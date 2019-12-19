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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.12.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı

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Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı

EuroLeague’in Alman derbisinde Bayern Münih ile ALBA Berlin karşılaştı.

EUROLEAGUE'te Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakibi iki Alman takımı Berlin'de karşı karşıya geldi. Alba Berlin ile Bayern Münih arasında oynanan maçı konuk takım Bayern Münih son saniyelerde bulduğu sayı ile kazandı: 76-77.

Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı

Maçın kahramanı Berlin doğumlu Bayern Münih forması giyen Lo oldu. Son üç saniyeye girildiğinde Alba Berin 72-69 öndeydi. Bayern Münih'li Lo, maçın bitimine üç saniye kala üç sayılık atış yaptı. Topu çemberden geçiren Lo, skoru 72-72 eşitledi. Maçta uzatmaya gidildi.

Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı
Uzatma dakikalarında da Alba Berlin, 11 bin taraftarının desteğini arkasına aldı. Alba Berlin, son 15 saniyeye 76-75 önde girdi. Topu çember altında oyuna sokan Bayern Münih'li oyuncular, topu hızla rakip yarı sahasına taşıdı. Topla yine buluşan Lo oldu. Lo bu kez iki sayılık atış denedi. Atışında yine başarılı olan Lo, takımını 77-76 öne geçirdi.
Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı
Alba Berlin son hücumda sayı bulamayınca karşılaşmayı bir sayılya kaybetti: 76-77. Bu sonuçla Euroleague'de B. Münih 12. sıraya yükseldi. Alba Berlin ise 16. sırada bulunuyor. Alba Berlin Euroleague'de 30 Ocak'ta Berlin'de Fenerbahçe ile oynayacak. 27 Şubat'ta da Anadolu Efes'i ağırlayacak. Euroleague'de Anadolu Efes liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 15. sırada bulunuyor.

Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı

Alman derbisinden Bayern Münih zaferle çıktı

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

1. çeyrek sonucu: 10-19
2. çeyrek sonucu: 28-30 (18-11)
3. çeyrek sonucu: 48-50 (20-20)
4. çeyrek sonucu: 72-72 (24-22)
Uzatma: 76-77 (04-05)

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