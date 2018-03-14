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Alman Cumhurbaşkanı, Türk mağazasını ziyaret etti

İHA
14.03.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) ziyaretlerde bulundu. Steinmeier, Duisburg’un Marxloh semtindeki Türk gelinlik mağazasını da ziyaret etti.

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, göç ve uyum sorunlarını yerinde görmek ve için KRV Eyaleti’nde incelemelerde bulundu. Steinmeier, Duisburg ziyareti sırasında dünyaca ünlü Maxloh semtindeki Türk gelinlikçi mağazasını da ziyaret etti. Steinmeier’in, Duisburg şehrinin ‘Altın Kitabı’nı imzaladı.

Steinmeier, perakendecilik hakkında bilgi almak için ‘Melisam Gelinlik’ adlı Türk mağazasını da ziyaret etmeyi unutmadı. Steinmeier, gelinlik mağazası sahibi Tercan Küccük’den Türk esnafın yaşadığı sorunlar hakkında kısa bilgi aldı. Küccük, Steinmeier’in mağazalarını ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Maxloh’daki Türk esnafının sorunları hakkında kısa bilgi verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’e Türk kahvesi ikram edildi.

MERKEL DE ZİYARET ETMİŞTİ
Duisburg’un Maxloh semtini, iki yıl öncede Almanya Başbakanı Angela Merkel ziyaret etmişti. Maxloh, çok sayıda göçmen kökenli insanların yaşadığı bir semt olarak biliniyor.
Steinmeier’in ziyareti sırasında tüm yollara trafiğe kapatılırken, 30 yaşındaki bir kişi de Cumhurbaşkanına hakaret ve polise karşı gelmekten tutuklandı. Steinmeier, daha sonra Dortmund şehrine hareket etti.

Alman Cumhurbaşkanı, Türk mağazasını ziyaret etti

Alman Cumhurbaşkanı, Türk mağazasını ziyaret etti

Etiketler: avrupadan haberler , Steinmeier , KRV
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