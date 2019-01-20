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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
20.01.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Alman bilimadamları 10 yıllık çalışmanın sonuçlarını açıkladı: Uzun ve genç yaşamak için....

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Alman bilimadamları 10 yıllık çalışmanın sonuçlarını açıkladı: Uzun ve genç yaşamak için....

Almanya’da yapılan 10 yıllık bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli spor, yaşlanmanın etkilerini terse çeviriyor ve daha uzun ve kaliteli bir yaşam sunuyor.

ALMANYA’nın Homburg Üniversite Kliniği uzmanları tüm dünyayı etkileyecek bir araştırmaya imza attı. 10 yıl süren araştırma sonucu tüm dünyada yankı uyandırdı. Araştırmayla göre sabah üşenmeyip spor ayakkabılarının bağlarını çekerek, koşuya, yürüşe çıkanlar ya da spor salonlarına gidenler çok daha uzun ve sağlıklı yaşıyor.

YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRİYOR
European Journal’da yayınlanan araştırma sonucuna göre sürekli sporun etkisi hücrelere kadar uzanıyor. Vücudun hareket etmesi hücre çekirdeklerindeki telomerlerin uzamasını sağlıyor ve bu sayede yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Telomerler DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalar. Yaşlandıkça bu telomerler kısalıyor. Bu da hücre bölünme sayısını azaltıyor. Yani hücrelerin yenilenme hızı düşüyor. Vücut hızla yaşlanıyor. Düzenli spor ise sadece vücudun sağlıklı kalmasını sağlamakla kalmıyor, telomerlerin uzamasına yol açarak, yaşlanma sürecini geriye çeviriyor.

Alman bilimadamları 10 yıllık çalışmanın sonuçlarını açıkladı: Uzun ve genç yaşamak için....

HAYVANLAR ÜZERİNDE DE DENENDİ
Homburg Üniversite kliniği uzmanları araştırmalarına 10 yıl önce başladı. Klinik araştırmaların yanında hayvanlar üzerinde de deneme yapıldı. Hareketsiz farelerle hareketli hayvanlar kıyaslandı. Koşuyla TRF2 denilen bir proteinin oluştuğu belirlendi. TRF2 ise telomerleri sağlamlaştırıyor.
Araştırma başkanı kardiyololog Ulrich Laufs konuyla ilgili “İnsan vücudu yaşlandıkça kan damarları da yaşlanıyor ve kalp damar hastalıklarına yol açıyor. Yaşlanma süreciyle kalp damar hastalıkları birbirine bağlı. 40 yaşındaki bazı insanlar, eğer sigara içiyor veya başka risk faktörleri de varsa, kan damarları 70 yaşındaki bir insanınki gibi oluyor” dedi.

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