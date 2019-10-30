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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: dpa
30.10.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Alman basını dalga geçti: ‘Gauland’dan masallar’

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Alman basını dalga geçti: ‘Gauland’dan masallar’

Thüringen Eyalet Parlamentosu seçimlerinin ardından düzenlediği basın toplantısında AfD’nin liste başı adayı Björn Höcke’nin faşist olmadığını savunan AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland’ı tarihçiler yalanladı.

“BAZEN ben insanların gerçekten faşizmin ne olduğunu bilmediği hissine kapılıyorum. Gestapo’nun babamı nasıl sorguladığını bir çocuk olarak ben yaşadım” diyerek Höcke’ye destek olan Gauland, babasının da Hitler’e başarısız suikast girişiminde bulunan ‘20 Temmuz’ adlı grubun üyesi olduğunu söylemişti. Ancak tarihçiler, Hitler karşıtı ‘20 Temmuz’ grubu içinde Gauland isminin olmadığını açıkladı.
Hitler’e başarısız suikast girişimi 1944 yılında yapılmıştı. Gauland ise 1941 doğumlu. Babası grubun içinde olup sorgulanmış bile olsa Gauland o dönemde sadece üç yaşında. Gauland’ın yaşına dikkati çeken ve bu bilgilerden yola çıkan Alman basını ise AfD’li politikacıyla dalga geçti. ‘Gauland’dan masallar’ yorumu yapan gazeteler, üç yaşındaki küçük bir çocuğun yaşananların ne kadar farkında olabileceği sorusunu sordu. Gauland, “Üç yaşında olanları nasıl hatırlıyorsunuz?” sorusunu şimdiye kadar cevapsız bıraktı. Onun yerine ise danışmanı açıklama yaptı: “Gauland küçük bir çocuk olarak yaşananları hatırlamıyor. Annesinin ona anlattıklarını biliyor.”

45 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Hitler döneminde ‘Gestapo’ olarak adlandırılan bir ‘Gizli Devlet Polisi’ kuruldu. Hermann Göhring tarafından 1933 yılında kurulan Gestapo bünyesinde 45 bin polis görev yaptı. Üniforma giymeyen Gestapo üyeleri, önemli komutan ve generallerin korumalığını da yaptı, toplama kamplarında önemli sorumluluklar üstlendi. Muhalifleri sorgulayıp akıl almaz işkenceler yapan Gestapo üyeleri, halka, savaş sırasında Alman askerlerinin başarılarını anlatarak ciddi bir bilgi kirliliği oluşturdu. Her biri polis ve askeri teşkilatlar içinden özel seçildiği için büyük bölümü savaş sonrası kaçarak izini kaybettirmeyi başardı. Yakalanalar ise savaş suçlusu sayılarak kurşuna dizildi.

 

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