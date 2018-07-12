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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
12.07.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Alman basını da kararı beğenmedi

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Alman basını da kararı beğenmedi

Almanya’da asrın davası olarak adlandırılan neonazi terör örgütü davasında verilen kararı Alman basını manşetten, televizyonlar da ana haber bültenlerinde birinci haber olarak verdi. Alman medyası mahkeme sonunda adil bir karar çıktığı yorumunda birleşti.

ALMANYA’nın ciddi gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin neonazi terör örgütü NSU üzerine verdiği karar için “Beate Zschaepe’ye en ağır ceza” başlığını kullanırken, Franfurter Allgemeine Zeitung, “Beate Zschaepe’ye ömür boyu hapis”, Die Welt Gazetesi “Yardımcı değil, suçlu” başlıklarını kullandı. Abendzeitung gazetesi “Beate Zschaepe’ye ömür boyu”, tz gazetesi “NSU kararı” başlıklarıyla kararı duyurdu. 

Sadece Bild gazetesi manşetten vermedi. Bild gazetesi manşetini Tayland’da mahsur kalan çocukların kurtarılmasına ayırdı ve “Dünya sizi kucaklıyor gençler” başlığını kullandı.
Alman gazeteleri, NSU kararını şöyle yorumladı:
Frankfurter Allgemeine: “NSU davasında karar verildi ama dosya kapanmadı. NSU’nun işbirlikçileri, yardımcıları karardan sonra gölgede kaldı. İstihbarat dosyaları yok etti. Dosyaların yok edilmesi sistemi bir devlet sistemi. Kararla devletin ihmali kapanmadı, olayın aydınlatılmaya devam etmesi gerekir.”
Süddeutsche Zeitung: “Karar doğru ve oldukça adil ama yeterli değil. Zschaepe için karar mümkün olan en sert ceza. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ölçülü bir karar. Zschaepe’nin onlarca yıl şartlı serbest bırakılma şansı yok. Bazıları kararı çok cesur bir karar olarak görebilir. Zschaepe cinayetlerin işlendiği olay yerlerinde olmadığı halde buna rağmen cinayetlerden suçlu tutuldu diye. Olay yerinde olmayan birinin suçlu bulunamayacağını düşünmek naiflik olur. Zschaepe örgütleyiciydi. Silahları tedarikten, arabaların kirasına, sahte evrakların hazırlanmasından banka soygunlarından alınan paraların idaresine kadar herşeyden o sorumluydu.”

‘SORULAR CEVAPSIZ KALACAK’
Frankfurter Rundschau, “Hepsi bu değildi” başlığı altında verdiği haberde, Zschaepe ile 4 kişi hakkında verilen kararla aşırı sağcı terör örgütünün aydınlatılmasının bitmediği ifade belirtildi. Haberde, temyize gidecek olan kararın üst mahkeme tarafından onaylanması halinde konunun sadece Zschaepe ve diğer sanıklar için biteceği ancak birçok sorunun cevapsız kalacağı yorumu yapıldı.
‘Tageszeitung gazetesi, baş sayfada, terör örgütünün cinayetlerine kurban gidenlerin fotoğraflarına yer vererek, “Güvensizlik kalıyor” diye yazdı.

ŞÜPHELER DEVAM EDİYOR
“Halk adına” manşetine atan Tagesspiegel, Zschaepe’nin ömür boyu hapse mahkum edilmesi öne çıkardı. Haberde, işlenilen 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası verildiği ifade edilerek, davanın sona erdiğini ancak birçok kişinin şüphelerinin devam ettiği kaydedildi.

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