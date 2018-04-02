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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: GettyImages
02.04.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Almanya'da başbakanlar arasında seyahat rekoru Merkel’de

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Almanya'da başbakanlar arasında seyahat rekoru Merkel’de

Seyahat televizyon kanalı Sonnenklar.tv, Almanya cumhurbaşkanları ile başbakanlarının seyahatlerini araştırdı. Buna göre 12 yılda 79 ülkeye 419 dış seyahat gerçekleştiren Başbakan Angela Merkel, rekor kırdı.

Alman başbakanlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler listesinde birinci sırayı Fransa aldı. Fransayı sırasıyla Belçika, ABD, İngiltere ve İtalya takip etti. Merkel’in en çok ziyaret ettiği ülkeler listesinde Türkiye ise dokuzuncu sırada.
Merkel’den önce en çok dış seyahat rekoru 7 yıllık başbakanlık döneminde 131 dış geziyle eski Gerhard Schröder’de. Schröder’i 16 yıllık başbakanlık döneminde 102 seyahatle Helmut Kohl izliyor.
İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana Almanya başbakanları 830 dış seyahat gerçekleştirdi. Merkel, 419 dış seyahatte rekor kırdı.

BELÇİKA BİRİCİ SIRADA
Son 68 yıl içinde Konrad Adenauer’den Angela Merkel’e kadar Almanya Şansölyeleri Fransa’yı 105 kez ziyaret etmiş bulunuyor. Bu ziyaretlerin 54’ünü Merkel yaptı. Merkel’in en çok ziyaret ettiği ülke ise 84 ziyaretle Belçika oldu. ikinci Fransa’nın ardından 20 ziyaretle İtalya üçüncü, ABD, Rusya ve Polonya 18’er seyahatle dördüncü oldu. İngiltere’yi 16 kez ziyaret eden Merkel, 11 İsviçre seyahatinden sonra 10 kez de Türkiye’yi ziyaret etmiş.

HİÇ GİTMEDİKLERİ ÜLKELER DE VAR
Almanya’nın en çok dış seyahat gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ise Richard von Weizsaecker. 1984-1994 yılları arasında Weizsaecker, 59 ülkeye 106 seyahat gerçekleştirmiş. Eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ise 2012-2017 yılları arasında 52 ülkeye 100 ziyarette bulunmuş.
Almanya’nın bu aktif dış ülke ziyaretlerine rağmen, halen ziyaret bekleyen ülkeler de var. Ermenistan, Eritre, Fildişi Sahili, Haiti, Honduras, Irak, Sudan ve çok sayıda küçük ada ülkesi bugüne kadar Almanya’nın resmi ziyaret etmediği ülkeler arasında.

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