Alman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı
GeriAvrupa Alman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Ali VARLI-BERLİN / Fotoğraf: GettyImages
18.04.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Alman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı

Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, düzenlediği basın toplantısında ‘2018 Meslek Eğitimi Raporu’nu açıkladı.

Toplantıda, hükümetin meslek eğitimi alanında bu yıl yapacaklarını da anlatan Bakan Karliczek, uzun süredir teori ve pratiğin birlikte yürütüldüğü ‘ikili meslek eğitim sistemi’nin kesintiye uğramayacağını söyledi. Sistemin başarılı olduğunu ve uygulamaya devam edileceğini belirten Karliczek, şöyle konuştu: “Akademik ve meslek eğitimini aynı seviyeye çekmek için çalışıyoruz. Meslek eğitimi sayesinde gençlerin iyi bir geleceğe sahip olmaları için tüm kapılar açılacak. Benim isteğim, toplumumuzda çeşitlilik şansının meslek eğitimi alanında da tanınması.”

YÜZDE 25’İ YARIDA BIRAKIYOR
Rapora göre, Almanya’da meslek eğitimine başlayan her dört kişiden biri eğitimini yarıda bırakıyor. Bu konuda da görüşlerini açıklayan Bakan Karliczek, “Ancak meslek eğitimini yarıda bırakanların yarısı da yeni bir mesleğe yöneliyor. Gerçek anlamda meslek eğitimini tamamlayamayanların oranı yüzde 12-13 dolayında. Bu konuda olumsuz düşünmeye gerek yok” dedi.

KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK
Bir önceki yıla göre meslek eğitimini tamamlayıp diploma alanların sayısı ise 10 bin artarak yaklaşık 520 bine çıktı. Raporda yer alan bilgiye göre meslek eğitimi yeri talepten daha yüksek. 2017 yılında 49 bin meslek eğitim yeri boş kaldı.
Ayrıca hükümet, 2018 yılında da küçük işletmelerin meslek eğitimi alanı yaratmaları için destek programları hayata geçirecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı

Almanya’da yasadışı sözde Ermeni soykırım anıtı

Sendika da hükümet de memnun

Sürücüler dikkat! Her yerde radar var