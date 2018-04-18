Alman Bakan Karliczek, ‘meslek eğitimi’ raporunu tanıttı
Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, düzenlediği basın toplantısında ‘2018 Meslek Eğitimi Raporu’nu açıkladı.
Toplantıda, hükümetin meslek eğitimi alanında bu yıl yapacaklarını da anlatan Bakan Karliczek, uzun süredir teori ve pratiğin birlikte yürütüldüğü ‘ikili meslek eğitim sistemi’nin kesintiye uğramayacağını söyledi. Sistemin başarılı olduğunu ve uygulamaya devam edileceğini belirten Karliczek, şöyle konuştu: “Akademik ve meslek eğitimini aynı seviyeye çekmek için çalışıyoruz. Meslek eğitimi sayesinde gençlerin iyi bir geleceğe sahip olmaları için tüm kapılar açılacak. Benim isteğim, toplumumuzda çeşitlilik şansının meslek eğitimi alanında da tanınması.”
YÜZDE 25’İ YARIDA BIRAKIYOR
Rapora göre, Almanya’da meslek eğitimine başlayan her dört kişiden biri eğitimini yarıda bırakıyor. Bu konuda da görüşlerini açıklayan Bakan Karliczek, “Ancak meslek eğitimini yarıda bırakanların yarısı da yeni bir mesleğe yöneliyor. Gerçek anlamda meslek eğitimini tamamlayamayanların oranı yüzde 12-13 dolayında. Bu konuda olumsuz düşünmeye gerek yok” dedi.
KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK
Bir önceki yıla göre meslek eğitimini tamamlayıp diploma alanların sayısı ise 10 bin artarak yaklaşık 520 bine çıktı. Raporda yer alan bilgiye göre meslek eğitimi yeri talepten daha yüksek. 2017 yılında 49 bin meslek eğitim yeri boş kaldı.
Ayrıca hükümet, 2018 yılında da küçük işletmelerin meslek eğitimi alanı yaratmaları için destek programları hayata geçirecek.
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