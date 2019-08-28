Alman askerleri botsuz kaldı
Almanya’da FDP’li Federal Meclis milletvekili Marie Agnes Strack-Zimmermann’ın meclise sunduğu soru önergesi, ordunun askeri bot sıkıntısı yaşadığını ortaya çıkardı.
MECLİS tarafından verilen cevapta şu bilgiler yer aldı; 2016’da orduya alınan her asker için biri hafif diğerleri ağır üç çift, toplamda ise 549 bin çift askeri bot siparişi verildi. Bot üreticisi şirketle yapılan anlaşmaya göre siparişin tamamı 2020 yılının sonuna kadar teslim edilecekti. Ancak şimdiye kadar sadece ağır askeri botların 160 bin çifti ile hafif askeri botların 31 bin çifti teslim edildi. Siparişin geri kalan kısmının teslimatı ise 2022 yılının ortalarında önce mümkün değil.
Bunun üzerine bir açıklama yapan FDP milletvekili Zimmermann ise konuya çok farklı bir örnekle yaklaştı: “Burada söz konusu olan moda değil, ihtiyaç duyulan güvenlikli askeri teçhizat. Düşünebiliyor musunuz, itfaiye görevlileri ayaklarında terlikle yangın söndürmeye çalışıyor!”
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