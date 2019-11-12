Alman askeri parlamento önünde yemin etti!
Yeni silah altına alınan 400 Alman askeri Federal Meclis önünde düzenlenen törenle yemin etti. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, yemin törenini kamuoyuna açık yaparak, ordunun halkın bir parçası olduğu mesajını vermek istedi.
ALMANYA’da ordunun toplumun içinde kök saldığını göstermek için parlamento önünde yemin töreni düzenleyen Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, demokrasinin savunulması gerektiğini söyleyerek “Alman ordusu Almanya’yı dış tehditlere karşı koruyor” dedi.
‘CESUR BİR SÖZ’
Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble askerlerin gerektiği zaman mücadeleye hazır olduğu üzerine yemin etmesinin cesur bir söz olduğunu vurguladı. İlk kez meclis önünde yemin töreni 20 Temmuz 2013 yılında düzenlenmiş ve tepkilere yol açmıştı. Eleştirmenler bunu militarizm şovu olarak nitelemişti.
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