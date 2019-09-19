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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: dpa
19.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Alman askeri bir yıl daha Irak’ta!

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Alman askeri bir yıl daha Irak’ta!

Almanya, terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele çerçevesinde Irak’ta görev yapan askerlerinin görev süresini bir yıl daha uzattı. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın Federal Meclis’te onaylanması gerekiyor.

BAKANLAR Kurulu’nca Irak’taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim 2020’ye kadar uzatılması onaylandı. Kararda asker sayısını geçen yıla göre 100 azaltılarak maksimum 700 ile sınırlandırıldı. Alman askerleri, Irak ordusu ile peşmerge güçlerine DEAŞ’a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.

Alman askeri bir yıl daha Irak’ta
3 BİN 500 ASKER VAR
Öte yandan Bakanlar Kurulu, Suriye’de keşif uçuşları gerçekleştiren ve Ürdün’de konuşlu bulunan askeri birliğin de görev süresini 31 Mart 2020’ye kadar uzatma kararı aldı. Almanya’nın Mali, Irak, Afganistan ve Suriye’de görev yapan yaklaşık 3 bin 500 askeri bulunuyor. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların, Federal Meclis’te de onaylanması gerekiyor.

 

 

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