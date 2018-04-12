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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
12.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Allianz Kültür’ün yeni genel müdürü

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Allianz Kültür’ün yeni genel müdürü

Almanya’nın en büyük kültür vakıflarından Allianz Kültür Vakfı’nın Genel Müdürlüğü’ne Hamburg doğumlu Esra Küçük getirildi. Daha önce Berlin’de Maxim Gorki Tiyatrosu yönetim kurulu üyesi olan Esra Küçük’le Allianz Kültür Vakfı daha siyasi olacak.

MERKEZİ Berlin’de bulunan Allianz Kültür Vakfı hem başka projeleri destekliyor hem de kendi projeler üretiyor. ‘Avrupa Üzerine Düşünceler’ projesiyle iki kez Alman Ekonomisinin kültür ödülünü kazandı. Genç ve siyasi çalışmalarıyla tanınan Esra Küçük’le Allianz Kültür Vakfı’nın daha fazla siyasi projeleri desteklemesi bekleniyor.
Esra Küçük, 2011’de Türkleri ve Müslümanları aşağılayan, Almanya’da satış rekorları kıran Thilo Sarrazin’in ‘Almanya Kendini Yok ediyor’ adlı kitabının yarattığı tartışma üzerine Genç İslam Konferansı adlı bir diyalog forumu kurarak, karşı girişimde bulunmuştu. Forum aidiyet, kimlik, İslam, ırkçılık ve göçmen toplumu konuları üzerine düzenlediği tartışmalarla ses getirmişti.

MİSAFİR İŞÇİ ÇOCUĞU
Ailesi misafir işçi olarak Almanya’ya gelen Esra Küçük (35), Hamburg’ta doğdu ve Münster kentinde ve Fransa’da siyaset bilimi okudu. Mercator Vakfı’nda çalışmalarıyla vakıf üzerine önemli tecrübeler edindi.

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