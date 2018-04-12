Allianz Kültür’ün yeni genel müdürü
Almanya’nın en büyük kültür vakıflarından Allianz Kültür Vakfı’nın Genel Müdürlüğü’ne Hamburg doğumlu Esra Küçük getirildi. Daha önce Berlin’de Maxim Gorki Tiyatrosu yönetim kurulu üyesi olan Esra Küçük’le Allianz Kültür Vakfı daha siyasi olacak.
MERKEZİ Berlin’de bulunan Allianz Kültür Vakfı hem başka projeleri destekliyor hem de kendi projeler üretiyor. ‘Avrupa Üzerine Düşünceler’ projesiyle iki kez Alman Ekonomisinin kültür ödülünü kazandı. Genç ve siyasi çalışmalarıyla tanınan Esra Küçük’le Allianz Kültür Vakfı’nın daha fazla siyasi projeleri desteklemesi bekleniyor.
Esra Küçük, 2011’de Türkleri ve Müslümanları aşağılayan, Almanya’da satış rekorları kıran Thilo Sarrazin’in ‘Almanya Kendini Yok ediyor’ adlı kitabının yarattığı tartışma üzerine Genç İslam Konferansı adlı bir diyalog forumu kurarak, karşı girişimde bulunmuştu. Forum aidiyet, kimlik, İslam, ırkçılık ve göçmen toplumu konuları üzerine düzenlediği tartışmalarla ses getirmişti.
MİSAFİR İŞÇİ ÇOCUĞU
Ailesi misafir işçi olarak Almanya’ya gelen Esra Küçük (35), Hamburg’ta doğdu ve Münster kentinde ve Fransa’da siyaset bilimi okudu. Mercator Vakfı’nda çalışmalarıyla vakıf üzerine önemli tecrübeler edindi.
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