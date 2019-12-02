Alkolü fazla kaçıran kışlaya gitmemiş!
Alman ordusunda peş peşe nazi skandalları yaşanırken, Bild gazetesi, bu yıl içinde 960 subay ve astsubay hakkında disiplin soruşturması geçirdiğini yazdı.
GAZETEYE konuyla ilgili bilgi veren sözcü, en fazla disiplin soruşturmasına neden olan davranışın ise subay ve astsubayların alkolü fazla kaçırmaları olduğunu söyledi. Alkol yüzünden görevinin başına gitmeyen 60 subay ve 300 astsubay hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Askerlere en çok verilen disiplin cezası ise kışladan dışarı çıkmama ve para cezası oldu. Ordu kurallarına göre verilen para cezası, cezayı alan askerin maaşından fazla olamaz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle