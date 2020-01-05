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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 05.01.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Alkollü sürücü turist grubunun içine daldı: 6 ölü, 11 yaralı

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Alkollü sürücü turist grubunun içine daldı: 6 ölü, 11 yaralı

İtalya’nın Güney Tirol Bölgesi’ndeki kayak merkezi Luttach im Ahrntal’da alkollü bir sürücü kalabalık turist grubunun içine daldı.

CUMARTESİYİ pazara bağlayan gece yarısı saat 01.00’de meydana gelen feci kazada, yaşları 20 ila 21 arasında değişen 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bir kadın yaralı ise helikopterle Avusturya’nın İnnsbruck Hastanesi’ne götürüldü. Polis, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini, ancak grubun tamamının Alman olduğunu açıkladı. Sürücünün kazadan sağ kurtulduğu ve yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu kaydedildi.

Alkollü sürücü turist grubunun içine daldı: 6 ölü, 11 yaralı

Alkollü sürücü turist grubunun içine daldı: 6 ölü, 11 yaralı

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