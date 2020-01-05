Alkollü sürücü turist grubunun içine daldı: 6 ölü, 11 yaralı

CUMARTESİYİ pazara bağlayan gece yarısı saat 01.00’de meydana gelen feci kazada, yaşları 20 ila 21 arasında değişen 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bir kadın yaralı ise helikopterle Avusturya’nın İnnsbruck Hastanesi’ne götürüldü. Polis, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini, ancak grubun tamamının Alman olduğunu açıkladı. Sürücünün kazadan sağ kurtulduğu ve yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu kaydedildi.