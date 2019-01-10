Alkollü makinist durağı kaçırdı, polis hızlı trenin peşine düştü
Almanya’da şehirler arası yolcu taşıyan hızlı trenin (ICE) alkollü makinisti Saksonya Anhalt eyaleti içinde kalan Wittenberg istasyonunda durmayınca polis peşine düştü. Bir sonraki istasyonda durdurulan trenin 2.5 promil alkollü makinisti gözaltına alındı.
ALMANYA'da 933 sefer sayılı Hamburg ile Leipzig arası yolcu taşıyan hızlı trenin, plana göre saat 22.10'da Wittenberg İstasyonu'nda durup yolcu indirip bindirmesi gerekiyordu. İstasyona zamanında giren tren durmayarak yoluna devam etti. Yetkililer hemen harekete geçerek federal polis yetkililerine durumu bildirdi. Polisler bir sonraki istasyon Bitterfeld'de treni durdurdu. Trenden indirilen makiniste alkol kontrolü yapıldı. Makinist, 2.5 promil alkollü olduğu anlaşılınca gözaltına alındı.
TRENİ GERİ GERİ SÜREN DE OLMUŞTU
Yerine başka makinist trene bindi ve tren 65 dakika gecikmeli yoluna devam etti. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) yetkilileri gecikmeyi yolculara önce teknik bir hata olarak açıkladı. Konu basına yansıyınca da resmi açıklama yapan Deutsche Bahn, yolculardan özür diledi.
İki yıl önce de benzer bir durum yaşanmış, yine bir hızlı tren makinisti Wittenberg istasyonunda durmayıp yoluna devam etmişti. Kısa süre sonra hatasını anlayan makinist, treni durdurmuş ve geri geri sürerek istasyona dönmüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle