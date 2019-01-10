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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
10.01.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Alkollü makinist durağı kaçırdı, polis hızlı trenin peşine düştü

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Alkollü makinist durağı kaçırdı, polis hızlı trenin peşine düştü

Almanya’da şehirler arası yolcu taşıyan hızlı trenin (ICE) alkollü makinisti Saksonya Anhalt eyaleti içinde kalan Wittenberg istasyonunda durmayınca polis peşine düştü. Bir sonraki istasyonda durdurulan trenin 2.5 promil alkollü makinisti gözaltına alındı.

ALMANYA'da 933 sefer sayılı Hamburg ile Leipzig arası yolcu taşıyan hızlı trenin, plana göre saat 22.10'da Wittenberg İstasyonu'nda durup yolcu indirip bindirmesi gerekiyordu. İstasyona zamanında giren tren durmayarak yoluna devam etti. Yetkililer hemen harekete geçerek federal polis yetkililerine durumu bildirdi. Polisler bir sonraki istasyon Bitterfeld'de treni durdurdu. Trenden indirilen makiniste alkol kontrolü yapıldı. Makinist, 2.5 promil alkollü olduğu anlaşılınca gözaltına alındı.

Alkollü makinist durağı kaçırdı, polis hızlı trenin peşine düştü

TRENİ GERİ GERİ SÜREN DE OLMUŞTU
Yerine başka makinist trene bindi ve tren 65 dakika gecikmeli yoluna devam etti. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) yetkilileri gecikmeyi yolculara önce teknik bir hata olarak açıkladı. Konu basına yansıyınca da resmi açıklama yapan Deutsche Bahn, yolculardan özür diledi.
İki yıl önce de benzer bir durum yaşanmış, yine bir hızlı tren makinisti Wittenberg istasyonunda durmayıp yoluna devam etmişti. Kısa süre sonra hatasını anlayan makinist, treni durdurmuş ve geri geri sürerek istasyona dönmüştü.

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