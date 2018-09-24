Alkollü 'first lady’yi ağaç durdurdu
Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un eşi Bettina Wulff, alkollü kullandığı Porsche aracıyla ağaca çarparak durabildi. Polisle de başı derde giren eski first lady’nin ehliyetinin elinden alınması gündemde.
BETTİNA Wulff önceki gün Honnover yakınlarından alkollü şekilde kullandığı Porsche marka aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yolun kenarındaki bir ağaca çarparak durabilen eski first lady, kazadan yara almadan kurtuldu ancak aracında büyük hasar oluştu. 44 yaşındaki Bettina Wulff, yapılan alkol testinde yasaların izin verdiği sınırdan yüksek miktar olan iki promil alkollü çıktı.
EHLİYETİNE ÖMÜR BOYU EL KONULABİLİR
Ağır trafik cezaları ile karşı karşıya kalan eski first lady'ye 3 bin euro para cezası kesilebilecek ve üç ceza puanı hanesine yazılacak. Ayrıca sigorta şirketi alkollü araç kullandığı için Bettina Wulff’un maddi zararını karşılayamayabilir.
Ancak en ağır olanı da ehliyetine ömür boyu el konulabilecek. Uzmanlar yasaların, iki promil alkolle direksiyon başına geçen sürücülerin ehliyetine altı ay ile ömür boyu el konulabildiğine dikkati çekiyor.
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