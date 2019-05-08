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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
08.05.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Alkol araştırması: Gençlerde azaldı, yetişkinlerde arttı

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Alkol araştırması: Gençlerde azaldı, yetişkinlerde arttı

Almanya’da yapılan araştırma, düzenli alkol tüketiminin gençler arasında giderek azaldığını ancak yetişkinler arasında arttığını ortaya koydu.

ALMANYA Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre gençler arasında düzenli alkol tüketimi önemli ölçüde düştü. 2004 yılında haftada en az bir kez alkol alan 12-17 yaş arası gençlerin oranı yüzde 21.2 olarak saptanmıştı. Son yapılan araştırmada ise bu oran yüzde 8.7’ye düştü. Ancak araştırma 18-25 yaş arası yetişkinlerde alkol tüketiminin arttığını da ortaya koydu. Anketten önce son bir ay içerisinde bir günde en az 5 bardak alkol aldığını söyleyen yetişkinlerin oranı yüzde 37.8.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SORUMLUSU: SEVİNDİRİCİ
Hükümetin bağımlılıkla mücadele sorumlusu CSU’lu Marlene Mortler, gençler arasında düzenli alkol tüketiminin gerilemesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Mortler, yetişkinler arasındaki alkol tüketiminin de frenlenebileceğini kaydetti ve bunun için daha fazla aydınlatma çalışmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sonuçları yeni yayınlanan araştırma, geçen yılın nisan- haziran döneminde 7 bin genç arasında yapıldı.

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