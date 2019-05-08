Alkol araştırması: Gençlerde azaldı, yetişkinlerde arttı
Almanya’da yapılan araştırma, düzenli alkol tüketiminin gençler arasında giderek azaldığını ancak yetişkinler arasında arttığını ortaya koydu.
ALMANYA Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre gençler arasında düzenli alkol tüketimi önemli ölçüde düştü. 2004 yılında haftada en az bir kez alkol alan 12-17 yaş arası gençlerin oranı yüzde 21.2 olarak saptanmıştı. Son yapılan araştırmada ise bu oran yüzde 8.7’ye düştü. Ancak araştırma 18-25 yaş arası yetişkinlerde alkol tüketiminin arttığını da ortaya koydu. Anketten önce son bir ay içerisinde bir günde en az 5 bardak alkol aldığını söyleyen yetişkinlerin oranı yüzde 37.8.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SORUMLUSU: SEVİNDİRİCİ
Hükümetin bağımlılıkla mücadele sorumlusu CSU’lu Marlene Mortler, gençler arasında düzenli alkol tüketiminin gerilemesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Mortler, yetişkinler arasındaki alkol tüketiminin de frenlenebileceğini kaydetti ve bunun için daha fazla aydınlatma çalışmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sonuçları yeni yayınlanan araştırma, geçen yılın nisan- haziran döneminde 7 bin genç arasında yapıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle