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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.07.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Alışılmış türden bir kalkışma değildi

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Alışılmış türden bir kalkışma değildi

Hollanda’nın iki ayrı kentinde, Türkiye’nin Deventer Başkonsolosluğu ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda şubesinin merkez binasında, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olanları anma törenleri düzenlendi.

SİVİL toplum kuruluşları temsilcileri ve Türklerin katıldığı ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliklerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. 

UID Hollanda şubesince organize edilen program kapsamında, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 250 balon gökyüzüne bırakıldı. Balonların ucuna şehitlerin fotoğrafları, fotoğrafların arkasına da “Biz demokrasi için canımızı verdik” ifadesi yazıldığı görüldü.
Şehitler için yapılan duanın ardından konuşan Türkiye’nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, 15 Temmuz’un alışagelmiş türden bir askeri kalkışma olmadığını belirterek, “Bu darbe girişimi, bir işgal hareketi, bir terör saldırısı ve bir ihanet örneğidir. Bu hain girişim, kendini ‘Kainat İmamı’ olarak nitelendiren Fetullah Gülen’in takipçileri tarafından planlanan ve söz konusu terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından icra edilen bir darbe girişimidir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca derinleşen soruşturmalar bu gerçeği kanıtlarıyla ortaya koymuştur” dedi.

Alışılmış türden bir kalkışma değildi

‘NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR’
“Türk demokrasisi, 15 Temmuz gecesi tarihinin en zor sınavlarından birini vermiş ve bundan başarıyla çıkmayı da bilmiştir” diyen Modrak, “Bundan ne kadar gurur duysak azdır. O karanlık gecede, her kesimden ve her siyasi görüşten Türk insanı sokağa çıkmış, demokrasisine dört elle sarılarak, tanklara ve tüfeklere karşı koymuştur. Bu tarihi bir dayanışma örneğidir” ifadesini kullandı.
FETÖ’nün yabancı ülkelerdeki uzantılarıyla mücadelede son iki yılda bazı başarılar kazanıldığına dikkati çeken Modrak, “Çabalarımız iki ana eksende sürdürülmektedir. Bunlar, FETÖ tehdidine dair farkındalığın artırılması ve yurt dışındaki FETÖ yapılanmasına yönelik atılan adımlardır” dedi.

Alışılmış türden bir kalkışma değildi
Turan Atmaca

ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPILDI
UID Hollanda Şubesi Başkanı Turan Atmaca da 15 Temmuz gecesi yaşananlara değinerek, şunları söyledi:
“Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine o gece minarelerden ezan ve sela sesleri yükseldi. Bu ihanet şebekesinin adı FETÖ de olsa, PKK da olsa ya da DEAŞ da olsa ve örgütlerin isimleri değişse bile, bu, hepsinin Türk milleti ve devletinin düşmanları olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.”

Alışılmış türden bir kalkışma değildi

Program kapsamında okunan UID’nin basın bildirisinde, uluslararası kamuoyuna Türkiye ile daha güçlü dayanışma göstermesi çağrısında bulunuldu.
Etkinliklerde, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi, sinevizyon gösterimi yapıldı.

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