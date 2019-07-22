Ali, son yumruğu vuramadı

Boksun dev mekanlarından MGM Grand’da ringe çıkan Ali Eren Demirezen, güçlü rakibi karşısında muhteşem bir maç çıkarırken, karşılaşmayı kıl payı kaybetti. Beşinci raunda kadar rakibini yormaya oynayan sporcumuz, altıncı raunttan sonra bastırarak muhteşem bir performans sergiledi. Ringin ortasında rakip, köşelerde ise biz etkili olduk. Son rauntlara doğru Ajagba’yı nakavt etmeye çalışan sporcumuz, aradığı fırsatı bulamayınca ringden mağlup ayrıldı. Geleceğin en iyi boksörlerinden birisi olarak gösterilen Nijeryalı Efe Ajagba, karşısında 10 rauntluk bir mücadele çıkaran sporcumuz, gösterdiği performans ile tüm Amerika’nın dikkatini çekmeyi başardı. Nefes nefese geçen mücadele, adeta bir boks resitaline dönüştü. İki yenilgisiz sporcu dünyanın zirvesine çıkabilmek için varını yoğunu ortaya koyarken, kazanan taraf saha avantajını da kullanan Efe Ajagba oldu. Karşılaşmanın ardından basın danışmanı Vedat Alyaz’a bir açıklama yapan Ali Eren Demirezen, ‘Ben Amerika’ya kazanmak için geldim, ancak bu kez olmadı. Nakavt etmek istiyordum çünkü deplasmanda puan ile maç almanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandım, rakibimi nakavt etmem gerekiyordu bunun bilincindeydim ama maalesef son öldürücü yumruğu vurama fırsatını bulamadım bir türlü. Daha fazla antrenman yaparak geri döneceğim ve kulübüm EC BOXİNG ile birlikte önümüzdeki maçları alarak dünyanın zirvesine çıkacağım’ dedi. Erol Ceylan: ‘Ali büyük bir tecrübe kazandı’

EC BOXİNG spor kulübü yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından memnun olduğunu vurgulayarak, ‘Kafa kafaya bir müsabaka geçti. Amerikalılar Ali’nin performansını çok beğendiler. Karşılaşmanın ardından telefonlarım susmadı, dünya çapında çok sayıda boks otoritesi aradı ve çeşitli teklifler yaptılar. Yine de insan üzülüyor, kazanmamız lazımdı. Belki biz de Ali’ye kendisini yetiştirmesi için gerekli zamanı vermemiz gerekiyordu. Biz onu daha iyi yerlerde görüyoruz. Ancak bu Ali için parayla satın alamayacağı kadar büyük bir tecrübe oldu. Şahsen ben bir karşılaşma daha olsa bizim kazanacağımıza inanıyorum ve bu maçın rövanşı için görüşmelere başladım. Ben böyle bir kaybı Ali için yenilgi olarak görmüyorum, çünkü bu karşılaşmadan çok şey öğrendi ve bu öğrendikleri gelecek maçlarda onu zirveye taşıyacak tecrübelerdir’ şeklinde konuştu. Bülent Başer: ‘Savaştık ama yetmedi’

EC BOXİNG spor kulübü baş antrenörü Bülent Başer, önemli olanının savaşmak olduğunu vurgulayarak, ‘Yirmi bin kişilik salonda seyirciler Ali, Ali diye yeri göğü inletti. Biz yürekten savaştık ve geri adım atmadık. Arslanlar gibi ringe çıktık ve Amerika’nın göbeğinde ülkemizin tanıtımını yaptık. Ali her şeyini ortaya koydu, net yumrukları vuran biz olduk ancak bu sefer olmadı. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Sporcum henüz genç. Gelecek yıllarda dünyanın zirvesinde mücadelelere imza atacağının sinyallerini verdi tüm dünyaya’ dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcumuzun ilk yenilgisini aldığını vurgulayarak, ‘Rakip bugüne kadar tüm maçlarını altıncı raunttan önce kazanmıştı ve ilk kez on rauntluk maç yapmak zorunda kaldı. Ali bugüne kadar çıktığı 11 maçın hepsini alırken 10 maçını da nakavtla tamamlamış olan kaliteli bir boksördür. Bu onun 12. maçıydı ve puan ile yenildi. Bu tür sonuçlar boksta çok normaldir. Muhammed Ali ve Mike Tyson, gibi devler bile yenilmiştir. Önemi olan yeniden ayağa kalkarak, bu yenilgiden dersler çıkarıp, eksiklerini tamamlayıp, daha güçlü bir şekilde hedefe doğru büyük bir hırs ile ilerlemektir’ dedi.