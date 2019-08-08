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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
08.08.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Ali K. kömürlüğü evi gibi kullanmış

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Ali K. kömürlüğü evi gibi kullanmış

Berlin’de, 14 yaşındaki Georgine Krüger’in katil zanlısı olarak tutuklu yargılanan Ali K. davasının üçüncü duruşmasında tanık olarak dinlenen cinayet masası şefi Komiser Thomas R. ”Kömürlük diğer kömürlüklerden farklı döşenmiş, bir yaşam alanı gibiydi” dedi.

KOMİSER Thomas R. ifadesinde Ali K.’nın kömürlüğüyle ilgili detaylı bilgiler verirken “Bir yaşam alanı gibi, ikinci bir oturma odası, televizyon, kanepe ve masa vardı” dedi. Daha sonra komiser yaklaşık bir saat boyunca mahkeme üyesi hakimler, müdahil avukatlarla savunmanın sorularını cevaplandırdı. Davanın savcısı ise komisere soru sormadı. Öğleden sonraki bölümde ise Georgine’nin ailesi tanık olarak dinlendi.

Ali K. kömürlüğü evi gibi kullanmış

KIZ KARDEŞİ MÜDAHİL
Georgine Krüger’in annesi, kız kardeşi ve üvey ağabeyi de üçüncü gün yapılan duruşmaya katıldı. Daha önce müdahil olarak davaya katılmak için başvuran anne ve üvey ağabeyinin yanında dün de müdahil olmak için başvuran 18 yaşındaki kız kardeşinin müdahil olmasına savcı ve savunma avukatları itiraz etmedi. Ali K.’nın yargılandığı davada 24 duruşma daha yapılması öngörülüyor. Kararın ekim ayının başında verilmesi bekleniyor.

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