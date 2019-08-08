Ali K. kömürlüğü evi gibi kullanmış
Berlin’de, 14 yaşındaki Georgine Krüger’in katil zanlısı olarak tutuklu yargılanan Ali K. davasının üçüncü duruşmasında tanık olarak dinlenen cinayet masası şefi Komiser Thomas R. ”Kömürlük diğer kömürlüklerden farklı döşenmiş, bir yaşam alanı gibiydi” dedi.
KOMİSER Thomas R. ifadesinde Ali K.’nın kömürlüğüyle ilgili detaylı bilgiler verirken “Bir yaşam alanı gibi, ikinci bir oturma odası, televizyon, kanepe ve masa vardı” dedi. Daha sonra komiser yaklaşık bir saat boyunca mahkeme üyesi hakimler, müdahil avukatlarla savunmanın sorularını cevaplandırdı. Davanın savcısı ise komisere soru sormadı. Öğleden sonraki bölümde ise Georgine’nin ailesi tanık olarak dinlendi.
KIZ KARDEŞİ MÜDAHİL
Georgine Krüger’in annesi, kız kardeşi ve üvey ağabeyi de üçüncü gün yapılan duruşmaya katıldı. Daha önce müdahil olarak davaya katılmak için başvuran anne ve üvey ağabeyinin yanında dün de müdahil olmak için başvuran 18 yaşındaki kız kardeşinin müdahil olmasına savcı ve savunma avukatları itiraz etmedi. Ali K.’nın yargılandığı davada 24 duruşma daha yapılması öngörülüyor. Kararın ekim ayının başında verilmesi bekleniyor.
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