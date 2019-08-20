‘Aldatılan koca olarak ruhsal eziyet çektim’ davası
Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Güney Koreli beşinci eşi Soyean’in eski eşiyle başı dertte. Soyean eski eşi, Almanya eski Başbakanı’na “Evliliğimi bitirdin. Ruhsal eziyet yaşattın. 75 bin Euro öde” diyerek tazminat talebinde bulundu. Schröder, Güney Kore’de hakkında açılan davayla ilgili ifade verecek.
BEŞİNCİ evliliğini 2 Mayıs 2018’de Güney Koreli tercüman Soyeon Schröder ile yapan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in peşini Soyeon’ın eski eşi bırakmıyor. İkiliyi sürekli suçlayan eski koca, en sonunda da dava açtı. Güney Koreli eski koca, Soyeon’in Schröder ile ilişkisinin kendisiyle evliyken başladığını ileri sürdü. Aldatılan koca olarak ruhsal eziyet çektiğini belirten eski koca, Gerhard Schröder’e “Evliliğimi bitirdin. Bana ruhsal eziyet yaşattın. Bunun karşılığında 75 bin Euro tazminat öde” diyerek davacı oldu.
SAVUNMA İSTENDİ
Güney Kore mahkemesinde açılan davayla ilgili Schröjder’den savunma istendi. Şimdi Schröder ya bizzat Güney Kore’ye gidip duruşmalara katılacak ya da Hannover’de savcılığa ifade verip ifadesini de dışişleri bakanlığı aracılığıyla Güney Kore’deki mahkemeye ulaştıracak. Schröder, Soyeon ile evlenebilmek için ayrı yaşadığı dördüncü eşinden 2016 yılında resmen boşandı.
İKİSİ DE EVLİYDİ
Soyeon ise Güney Koreli eşiyle 2018 yılında ayrıldı. 75 yaşındaki Schröder ile 51 yaşındaki beşinci eşi Soyeon Güney Kore’de düzenlenen bir sempozyumda tanıştılar. Soyeon, 2015 yılında yapılan sempozyumda Schröder’e tercümanlık yaptı. İkili burada birbirinden etkilendi. Sık sık görüşmeye başladılar. Ancak hem Schröder hem de Soyeon o dönemde evli olduğu için ilişkiyi gizli tuttular.
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