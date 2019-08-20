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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
20.08.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

‘Aldatılan koca olarak ruhsal eziyet çektim’ davası

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‘Aldatılan koca olarak ruhsal eziyet çektim’ davası

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Güney Koreli beşinci eşi Soyean’in eski eşiyle başı dertte. Soyean eski eşi, Almanya eski Başbakanı’na “Evliliğimi bitirdin. Ruhsal eziyet yaşattın. 75 bin Euro öde” diyerek tazminat talebinde bulundu. Schröder, Güney Kore’de hakkında açılan davayla ilgili ifade verecek.

BEŞİNCİ evliliğini 2 Mayıs 2018’de Güney Koreli tercüman Soyeon Schröder ile yapan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in peşini Soyeon’ın eski eşi bırakmıyor. İkiliyi sürekli suçlayan eski koca, en sonunda da dava açtı. Güney Koreli eski koca, Soyeon’in Schröder ile ilişkisinin kendisiyle evliyken başladığını ileri sürdü. Aldatılan koca olarak ruhsal eziyet çektiğini belirten eski koca, Gerhard Schröder’e “Evliliğimi bitirdin. Bana ruhsal eziyet yaşattın. Bunun karşılığında 75 bin Euro tazminat öde” diyerek davacı oldu.

SAVUNMA İSTENDİ
Güney Kore mahkemesinde açılan davayla ilgili Schröjder’den savunma istendi. Şimdi Schröder ya bizzat Güney Kore’ye gidip duruşmalara katılacak ya da Hannover’de savcılığa ifade verip ifadesini de dışişleri bakanlığı aracılığıyla Güney Kore’deki mahkemeye ulaştıracak. Schröder, Soyeon ile evlenebilmek için ayrı yaşadığı dördüncü eşinden 2016 yılında resmen boşandı.

İKİSİ DE EVLİYDİ
Soyeon ise Güney Koreli eşiyle 2018 yılında ayrıldı. 75 yaşındaki Schröder ile 51 yaşındaki beşinci eşi Soyeon Güney Kore’de düzenlenen bir sempozyumda tanıştılar. Soyeon, 2015 yılında yapılan sempozyumda Schröder’e tercümanlık yaptı. İkili burada birbirinden etkilendi. Sık sık görüşmeye başladılar. Ancak hem Schröder hem de Soyeon o dönemde evli olduğu için ilişkiyi gizli tuttular.

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