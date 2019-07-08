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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
08.07.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

‘Alan Kurdi’ye Malta’dan şartlı izin

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‘Alan Kurdi’ye Malta’dan şartlı izin

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler, AB ülkelerini karşı karşıya getirdi. Malta, 65 mültecinin bulunduğu ‘Alan Kurdi’ gemisine, mültecilerin başka ülkelere dağıtılması şartıyla izin verdi. Ancak mültecileri almaya kimse yanaşmıyor. 

GÜNLERDİR 65 mülteciyle Akdeniz açıklarında bekleyen Alman kurtarma gemisi ‘Alan Kurdi’ye Malta şartlı izin verdi. İtalya’nın Lampedusa Adası’na yaklaşmak isteyen gemiye İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini izin vermedi. Malta da geminin limana girmesine önce yasak koydu. Fakat gemideki mültecilerin acil durumu nedeniyle şartlı izin verildi. Pazar akşamı Malta limanına yaklaşan gemiden 3 mülteci hastaneye yatırıldı. Daha önce de 58 mültecinin bulunduğu kurtarma gemisine izin veren Malta, şimdi bu mültecilerin AB ülkeleri arasında paylaşılmasını bekliyor.

‘Alan Kurdi’ye Malta’dan şartlı izin


Ancak sayıları 123’ü bulan mültecileri kimin alacağı ise muamma! AB Komisyonu ve Almanya, Malta hükümetiyle bağlantıda. Şimdiye kadar hiçbir ülke mülteci almaya yanaşmadı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa dayanışması ruhuyla 40 mülteci almayı Malta’ya önerdiğini açıkladı. Geri kalan mültecilerin paylaşılması için ise görüşmeler devam ediyor.

 

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