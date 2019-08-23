Akrabalarını görmeye gelmişti, kalp krizi geçirdi, Türkiye’ye cenazesi gitti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Gülten Doğan (59), akraba ziyareti için geldiği Almanya’nın Hannover şehrinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
GÖLCÜK’TE esnaflık yapan Gülten Doğan, geçen hafta Almanya’nın Hannover şehrindeki akrabalarını ziyarete geldi. Bir anda rahatsızlanan Gülten Doğan, yere yığıldı. Akrabalarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Gülten Doğan’ın cenazesi Gölcük’e gönderildi. Doğan’ın cenazesinin bugün Gölcük Merkez Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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