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Akıncı, Deutsche Bank’a veda etti

Hürriyet Haber
24.03.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

Deutsche Bank’ın 2006 yılında başlattığı iki dilli ‘Bankamız’ hizmetinin oluşmasında büyük emekleri olan Bankamız Genel Müdürü Ergün Akıncı, yaklaşık 18 yıllık hizmetinden sonra Deutsche Bank’tan ayrıldı.

ALMANYA’daki banka piyasasına ‘Bankamız’ hizmetiyle müthiş bir başarıya imza attıklarını belirten Akıncı, ”Son 12 yıl içerisinde Deutsche Bank gibi dünya devi bir bankada Türk müşterilerimize yönelik muhteşem bir çalışma ortaya koyduk. Ekipce, harika geçen çok başarılı yıllarımız oldu.12 yılı Bankamız’da olmak üzere 18 yıldır Deutsche Bank’ta önemli görevlerde bulundum. Artık, bankadan ayrılarak kariyerime yeni bir yön vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum” diye konuştu.

Deutsche Bank’ın Investment and Advisory Deutschland bölümü yöneticisi Ulrich Christmann da hizmetlerinden dolayı Ergün Akıncı’ya teşekkür etti. Christmann, “Akıncı’nın ayrılma arzusu biz çok üzdü. Kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.
Veda sırasında Ulrich Christmann, Ergün Akıncı’ya Deutsche Bank’ın Türkiye’deki çalışmalarını ve tarihçesini anlatan bir kitap hediye etti.

Etiketler: avrupadan haberler
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