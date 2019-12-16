Akıllı telefonlar hasta ediyor

ALMANYA genelinde yaklaşık yüz çocuk doktoruyla yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren sağlık kasaları, doktorların yüzde 92’sinin cep telefonu ve bilgisayar oyunlarından dolayı çocukların sık sık hastalandıkları konusunda fikir birliğine vardığını duyurdu. Doktorlar, cep telefonu ve bilgisayarların aşırı kullanılması durumunda çocuklarda, öğrenme zorluğu, sosyal ilişki kurma yeteneğinin yitirilmesi, konuşma güçlüğü, madde bağımlılığı, aşırı kilo ve hareketsizlik gibi sorunların yaşanacağına dikkat çekti.

YÜZDE 42’Sİ FARKINDA DEĞİL

Çocuk doktorları, ailelerin yüzde 42’sinin de cep telefonu ve bilgisayarların yaratacağı tehlikelerin farkında olmadığını da araştırmada ortaya koydular. Almanya’da akıllı cep telefonu kullanımı alışkanlığı küçük yaşlarda başlarken, 10 yaşındaki her dört çocuktan birinde akıllı telefon olduğu öğrenildi.