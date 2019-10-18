AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan’da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Yurttaş Birliği Partisi’nin (Fidesz) Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak ile görüştü.
BÜYÜKELÇİLİK rezidansında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı harekâtına ilişkin Macaristan’ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Daha sonra Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’ın, Yılmaz’ın onuruna verdiği yemeğe Novak’ın yanı sıra Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve yetkililer katıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle