Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı
Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazanan Ajax'ta birçok futbolcu gösterdiği performansla dikkat çekti. Bunlardan biri de Faslı yıldız Hakim Ziyech. Bir dönem Fenerbahçe'nin de uzun süre gündeminde kalan oyuncu, dev kulüplerin transfer listesinde yer alırken sözleşmesine dair önemli detaylar ortaya çıktı. Bu detayların arasında Ziyech'in Ajax'tan kazandığı maaş rakamı da bulunuyor.
2016-2017 sezonu başında Fenerbahçenin transfer gündemini oldukça meşgul eden Hakim Ziyech, 11 milyon euro bedelle Ajaxın yolunu tutmuştu. Fenerbahçenin bonservisi için 7 milyon euroya kadar çıktığı futbolcu 4 milyon euroluk fark sebebiyle Hollanda devi Ajaxla 5 yıllık kontrat yapmıştı.
Ajax formasıyla sansasyonel bir performans sergileyen Ziyech, zirveye ise bu sezon ulaştı. Ligde ve Avrupada müthiş bir istatistik yakalayan Faslı futbolcunun adı Bayern Münih ile ciddi şekilde anılmaya başlandı. Peki Ziyechin Ajaxtan ayrılmasına olanak sağlayan bir çıkış maddesi var mı? Faslı futbolcunun sözleşme detaylarında 33.9 milyon euro karşılığında serbest kalma durumu mevcut.
Tüm bunların yanı sıra Ziyechin sözleşme detaylarında Ajaxtan aldığı yıllık ücret bilgisi de mevcut. Faslı orta saha oyuncusunun cebine giren para günümüz futbol piyasasında oldukça şaşırtacak cinsten. Buna göre Ziyechin Ajax ile yaptığı sözleşmede yıllık ücret olarak 3 milyon dolar alacağı yazıyor. Ancak Hollandada futbolculara uygulanan yüzde 52lik vergiden dolayı bu rakam yarı yarıya düşüyor.
Ziyechin euro bazında aldığı yıllık ücret net olarak 1 milyon 389 bin euro.
Faslı futbolcu Twente'de oynadığı dönemde de 800 bin euro gelir elde ediyordu. Bu yaz transfer döneminde büyük bir transfere imza atması beklenen yıldız ismin yeni kulübünde daha yüksek bir yıllık ücret alması bekleniyor.
Ziyech, Ajax formasıyla bu sezon çıktığı 47 resmi maçta 21 gol attı 22 de asist yaptı. Fas Milli Takımı'nın da en önemli futbolcularından biri olan Ziyech, çıktığı 23 ulusal maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.
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