Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAjaxlı yıldızın şaşırtan maaşı
GeriAvrupa Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
13.05.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla tüm dünyanın takdirini kazanan Ajax'ta birçok futbolcu gösterdiği performansla dikkat çekti. Bunlardan biri de Faslı yıldız Hakim Ziyech. Bir dönem Fenerbahçe'nin de uzun süre gündeminde kalan oyuncu, dev kulüplerin transfer listesinde yer alırken sözleşmesine dair önemli detaylar ortaya çıktı. Bu detayların arasında Ziyech'in Ajax'tan kazandığı maaş rakamı da bulunuyor.

2016-2017 sezonu başında Fenerbahçenin transfer gündemini oldukça meşgul eden Hakim Ziyech, 11 milyon euro bedelle Ajaxın yolunu tutmuştu. Fenerbahçenin bonservisi için 7 milyon euroya kadar çıktığı futbolcu 4 milyon euroluk fark sebebiyle Hollanda devi Ajaxla 5 yıllık kontrat yapmıştı.

Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı


Ajax formasıyla sansasyonel bir performans sergileyen Ziyech, zirveye ise bu sezon ulaştı. Ligde ve Avrupada müthiş bir istatistik yakalayan Faslı futbolcunun adı Bayern Münih ile ciddi şekilde anılmaya başlandı. Peki Ziyechin Ajaxtan ayrılmasına olanak sağlayan bir çıkış maddesi var mı? Faslı futbolcunun sözleşme detaylarında 33.9 milyon euro karşılığında serbest kalma durumu mevcut.

Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

Tüm bunların yanı sıra Ziyechin sözleşme detaylarında Ajaxtan aldığı yıllık ücret bilgisi de mevcut. Faslı orta saha oyuncusunun cebine giren para günümüz futbol piyasasında oldukça şaşırtacak cinsten. Buna göre Ziyechin Ajax ile yaptığı sözleşmede yıllık ücret olarak 3 milyon dolar alacağı yazıyor. Ancak Hollandada futbolculara uygulanan yüzde 52lik vergiden dolayı bu rakam yarı yarıya düşüyor.

Ziyechin euro bazında aldığı yıllık ücret net olarak 1 milyon 389 bin euro.

Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

Faslı futbolcu Twente'de oynadığı dönemde de 800 bin euro gelir elde ediyordu. Bu yaz transfer döneminde büyük bir transfere imza atması beklenen yıldız ismin yeni kulübünde daha yüksek bir yıllık ücret alması bekleniyor.
Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

Ziyech, Ajax formasıyla bu sezon çıktığı 47 resmi maçta 21 gol attı 22 de asist yaptı. Fas Milli Takımı'nın da en önemli futbolcularından biri olan Ziyech, çıktığı 23 ulusal maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.

Ajaxlı yıldızın şaşırtan maaşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Belçika’da 20 bin kişi kadına şiddete karşı yürüdü

‘Bize her yer Trabzon’

Taraftarlar futbolcuların formalarını topladı

Alman kadınlar kilise grevi başlattı