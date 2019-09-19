Airbus’a casusluk soruşturması
Alman ordusunda sular durulmuyor. Münih Savcılığı, ‘casusluk’ şüphesiyle Airbus şirketine soruşturma açtı. Savcılık, çok sayıda bilgisayar ve belgeye el koyarken, 20 çalışan geçici olarak görevden alındı.
BILD gazetesinin haberine göre, Airbus çalışanlarının Alman ordusunun yeni bir iletişim sistemi üzerine gizli bilgilere ulaştığı şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı. Bunun, Alman ordusunda yeni bir skandal olduğu belirtildi. Soruşturma üzerine harekete geçen Alman ordusu yetkilileri ise bir çalışanı hakkında disiplin soruşturması başlattı.
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