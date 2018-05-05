Air France’den üst düzey istifa
Fransa ulusal havayolu şirketi Air France’in İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle istifa edeceğini duyurdu.
Air France çalışanlarının ücret artışı konusunda şirketten istediklerini elde edememesi sebebiyle 26 Nisan’da başlayan grevler, şirketi ciddi bir zarara uğrattı. Çalışanlarla anlaşama yoluna gitmek isteyen Air France, onlara yüzde 7 oranında bir artış teklif etti. Öte yandan şirketin teklifi çalışanlar arasında yapılan oylamada yüzde 55 oranında bir oyla reddedildi.
Şirket çalışanlarının teklifi kabul etmemesi üzerine açıklama yapan Janaillac, “Oylamanın sonucunu kabul ediyorum ve önümüzdeki günlerde Air France ve Air France-KLM Yönetim Kuruluna istifamı sunacağım” ifadelerini kullandı.
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