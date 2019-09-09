Aile Bakanı Giffey: ‘Doğum parası ödeme süresi uzayacak ama sabır gerek’
Almanya’da doğum sonrası 13 ay süre ile gelire göre 300 ile 800 Euro arasında ödenen doğum parası süresinin uzatılacağını duyuran Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, tasarı için sabır istedi.
ALMANYA’da doğum sonrası çocuğun bakımı için çalışmayan anne ve babaya 13 boyunca aylık 300 ile 800 Euro ödenen doğum parasında reform yapılıyor. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, doğum parasının süresinin uzatılacağını duyurdu ancak yürürlükteki yasaya göre 13 ay ödenen doğum parasının ne kadar süre uzatılacağıyla ilgili bilgi vermedi.
İZİN SÜRESİ DE UZAYACAK
Hazırlanacak yasa tasarısında, anne veya babanın özellikle erken doğan çocukların yanında daha uzun süre kalmasının yer alması da planlanıyor.
Bakan Giffey, tasarının ne zaman hazırlanacağı veya yasalaşacağıyla ilgili soruya ise sabırlı olunması gerektiği cevabını verdi. Tasarının bu yılın sonuna kadar yetiştirileceği tahmin ediliyor.
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