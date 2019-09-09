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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
09.09.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Aile Bakanı Giffey: ‘Doğum parası ödeme süresi uzayacak ama sabır gerek’

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Aile Bakanı Giffey: ‘Doğum parası ödeme süresi uzayacak ama sabır gerek’

Almanya’da doğum sonrası 13 ay süre ile gelire göre 300 ile 800 Euro arasında ödenen doğum parası süresinin uzatılacağını duyuran Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, tasarı için sabır istedi.

ALMANYA’da doğum sonrası çocuğun bakımı için çalışmayan anne ve babaya 13 boyunca aylık 300 ile 800 Euro ödenen doğum parasında reform yapılıyor. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, doğum parasının süresinin uzatılacağını duyurdu ancak yürürlükteki yasaya göre 13 ay ödenen doğum parasının ne kadar süre uzatılacağıyla ilgili bilgi vermedi.

İZİN SÜRESİ DE UZAYACAK
Hazırlanacak yasa tasarısında, anne veya babanın özellikle erken doğan çocukların yanında daha uzun süre kalmasının yer alması da planlanıyor.
Bakan Giffey, tasarının ne zaman hazırlanacağı veya yasalaşacağıyla ilgili soruya ise sabırlı olunması gerektiği cevabını verdi. Tasarının bu yılın sonuna kadar yetiştirileceği tahmin ediliyor.

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