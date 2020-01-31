AİHM Fransa’yı cezaevleri yüzünden mahkûm etti

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevindeki 32 mahkûm Fransız hükümetine karşı açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, hücrelerin küçüklüğü, hijyen koşulları ve cezaevi kapasitesinin çok üstünde tutuklu bulundurma gibi gerekçelerle Fransa’nın tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin Perşembe günü açıkladığı karara göre Fransa, davacı 32 tutuklu toplamda yaklaşık 500 bin Euro tazminat ödeyecek. Kararda, Fransa’da cezaevlerinde ‘yapısal sorunlar’ olduğu vurgulanarak en kısa sürede bu sorunların ortadan kaldırılması çağrısı da yapıldı.

FARELERİN OLDUĞU TUVALETLER

Fransa’ya AİHM nezdinde dava açan mahkûmlar, şikayetlerine yasal olarak öngörülen üç metrekareden daha küçük yerlerde tutulmalarını, farelerin olduğu kirli tuvaletler kullanmak zorunda kalmalarını, çok az yemek verilmesini ve serbest dolaşma alanlarının da küçük olmasını gerekçe göstermişlerdi. Davacılar arasında 2 bin 500 kişi kapasiteli olmasına rağmen iki katı fazla tutuklu ve mahkûmun bulunduğu Paris’teki Fresnes Cezaevi, Nice, Nimes, Ducos kentlerindeki cezaevleri ve Martinik Adası’ndaki cezaevinden mahkûmlar bulunuyor.

MACRON’DAN REFORM VAADİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 yılında cezaevi reformu yapılacağını açıklamıştı. Cezaevlerindeki yer sorununa çözüm olarak bir ayın altındaki hapis cezalarının tamamen kaldırılması planlanıyordu. Fransa Adalet Bakanlığı da bu kapsamda Macron’un görev süresinin dolacağı 2022 yılı sonuna kadar ek 7 bin kişilik yer yapılacağını açıklamıştı. Ardından 2027 yılına kadar da 8 bin kişilik daha yer planlanıyor. Resmi verilere göre şu anda Fransa’daki 190 cezaevinde 71 bin tutuklu bulunuyor. Bu sayı, cezaevlerinin kapasitesinden 10 bin kişi daha fazlası ediyor.