Agit Kabayel, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
Almanya doğumlu ağır siklet boksör Agit Kabayel, Avrupa Şampiyonası unvan maçına çıkıyor.
25 yaşındaki Agit Kabayel, Berlin’de cumartesi akşamı 24 yaşındaki Sırp boksör Mijan Rovcanin ile ringe çıkacak. Profesyonel kariyerinde şimdiye kadar 17 kez ringe çıkan Kabayel, dövüşlerinin tamamını kazandı. 12 kez de rakiplerini nakavt etti.
Sırp Boksör ise 19 kez dövüştü, 12’sini nakavt olmak üzere 18’ini kazandı. Sadece bir kez rakibine yenildi. İki boksör Estrel Berlin Otel’inde ringe çıkacak. Cumartesi akşamı bu önemli maç öncesi başka boksörler de dövüşecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle