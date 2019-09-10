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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
10.09.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Ağır yaralı hastalara otoparkta müdahale!

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Ağır yaralı hastalara otoparkta müdahale!

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Marien Kliniği’nde dün akşam çıkan yangında 72 kişi yaralandı, 77 yaşındaki bir hasta ise hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 11 kişinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

POLİSİN verdiği bilgiye göre yangın, hastanenin ikinci katındaki bir hasta odasından başlayıp hızla yayıldı. Çıkan dumanlar beş katlı hastanenin tümüne yayıldı. Bir anda odaları ve katları kaplayan duman yüzünden 62 kişi zehirlendi. Hastane personeliyle birlikte yaklaşık yüz kişi binadan tahliye edildi. Hastane binası kullanılamadığı için ağır yaralı hastalara hastanenin otoparkında müdahale edildi. 19 hasta da helikopter ve ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın, birkaç saat içinde tamamen kontrol altına alındı.

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