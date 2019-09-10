Ağır yaralı hastalara otoparkta müdahale!
Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Marien Kliniği’nde dün akşam çıkan yangında 72 kişi yaralandı, 77 yaşındaki bir hasta ise hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 11 kişinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
POLİSİN verdiği bilgiye göre yangın, hastanenin ikinci katındaki bir hasta odasından başlayıp hızla yayıldı. Çıkan dumanlar beş katlı hastanenin tümüne yayıldı. Bir anda odaları ve katları kaplayan duman yüzünden 62 kişi zehirlendi. Hastane personeliyle birlikte yaklaşık yüz kişi binadan tahliye edildi. Hastane binası kullanılamadığı için ağır yaralı hastalara hastanenin otoparkında müdahale edildi. 19 hasta da helikopter ve ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın, birkaç saat içinde tamamen kontrol altına alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle