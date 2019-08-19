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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
19.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!

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Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!

Almanya’da dün akşamüstü aniden etkili olan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin birçok yerinde tren seferleri yapılamadı, Frankfurt Havaalanı’nda bir süreliğine uçuşlar durdu. Devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verirken, yolların da kapanmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle iki kişi yaralandı.

BAVYERA sınırları içinde kalan Georgensgmünd’de hızlı tren olarak bilinen ICE’ın üzerine ağaç devrildi. Elektrik aksamında hasar meydana gelen trende elektrikler kesildi. Saatlerce perişan olan yolcular tahliye edildi. Leipzig ile Dresden arasında yolcu taşıyan banliyö treni de devrilen ağaçlar nedeniyle seferini yapamadı. Birçok bölgede rayların üzerine ağaçların düştüğü açıklandı. Banliyö treninde bulunan 80 yolcu, polis yardımıyla tahliye edildi. `Yolcular, sefere konan otobüsler ve taksilerle taşındı.

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu


Baden Württemberg Eyalet sınırları içinde kalan Walldorf’da ise tren seferleri kontrol merkezine yıldırım düştü. Hasar gören merkezde onarım çalışmaları sürüyor. Fırtına nedeniyle Mannheim-Frankfurt tren raylarında da hasar oluştu. Bu hatta seferlerin bir bölümü iptal edildi. Kısmen çalışan hattı kullanan yolcuların uzun bekleme sürelerini göze almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

26 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Giessen-Frankfurt ile Hanau-Aschafenburg tren seferleri de fırtınadan zarar gören elektrik aksamı nedeniyle bir süre yapılamadı. Onarım çalışmaları sonucu iki hatta da tren seferleri kısmen yapılabiliyor. Yağış ve fırtına sadece demiryollarını değil, hava yollarını da olumsuz etkiledi. Yolcuların ve çalışanların can güvenliği nedeniyle Frankfurt Havaalanı yönetimi bir süre yolcu işlemlerini durdurdu. pazar akşamı 26 uçak seferi iptal edildi. Almanya içi sefer yapan beş uçak ise başka havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı.
Hessen Eyaleti’nde devrilen ağaçlar kara ulaşımını aksattı. Mainz’de yağıştan korunmak için ağacın dibine saklanan iki kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. Ancak durumları ağır değil. Brandenburg’da ise etkili olan fırtına çatılara ve araçlara zarar verdi.

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

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