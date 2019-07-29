Afyon’da 14. Gurbetçi Festivali
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 14. Gurbetçi Festivaline, gurbetçilerin yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz da katıldı. Festivalde, valinin konuşmasının ardından konser etkinliği yapıldı.
FESTİVALE ayrıca Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İl Genel Meclisi üyesi Necati Şevik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında açılan stantları dolaşan Vali Mustafa Tutulmaz, stant görevlilerinden festival hakkında bilgiler aldı. Emirdağ’ın adını dışarıda duyurmuş ender ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Tutulmaz, “Bunun sebebi gurbetçilerimizdir” diyerek teşekkür etti.
‘BAĞINIZI KESMEYİN’
Kendisinin de bir gurbetçi çocuğu olduğunu hatırlatan Afyonkarahisar Valisi, ”Emirdağlı kardeşlerim memleketleriyle, Türkiye’yle olan bağlarını kesmediler. Bunun böyle devam etmesi gerekir. Türkiye’yle bağınız kopmadığı müddetçe bulunduğunuz yerlerde kimlik kaybı yaşamadan etkin bir şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Burayla bağınız koptuğu zaman önce kimliğinizi, sonra dilinizi, dinimizi en sonunda da kendimizi kaybederiz. Bu sebeple bu topraklarla bağınızı kesmeyin” dedi.
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