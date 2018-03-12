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Afrin şehitleri Mulhouse kentinde anıldı

AA
12.03.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

Fransa’nın Mulhouse kentinde farklı siyasi görüşlere mensup yedi dernek, düzenlediği programla Afrin şehitlerini andı.

UETD, DİTİB, Eşitlik ve Adalet Konseyi (COJEP) tarafından oluşturulan ve Mulhouse, Guebwiller, Thann ve Saint-Louis şubelerinin de katıldığı Alsace Türk Kültür Dernekleri Kolektifi (CACTA), Afrin şehitlerini anmak için program düzenledi.

CACTA Başkanı Salih Çakal’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ve Çalışma Ataşesi Naim Kavlak da konuşma yaptı.
Bölgede bulunan çok sayıda dernek yöneticisinin de katıldığı programda, Kuran okunarak Afrin şehitleri için dua edildi.
Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Türkiye’nin dünyadaki tüm zalimlere itiraz eden bir ses olduğunu hatırlatarak, “Tüm mazlumlara kucak açan bir medeniyetin temsilciliğini yapıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, milletimizin fertleri uyandılar ve neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Afrin’deki kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu” dedi.
Dalkılıç, programın siyasi parti ve dernek farkı gözetmeksizin herkesi bir araya getirdiğini söyledi. Afrin şehitleri için hazırlanan bir video görüntünün izletildiği program, dualarla sona erdi.

Afrin şehitleri Mulhouse kentinde anıldıHalis Dalkılıç

 

Etiketler: Mulhouse , Afrin , şehitler , anma , ALMANYA
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