Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk trenin altında can verdi
Frankfurt Garı’nda, 40 yaşındaki bir Afrikalı, anne ile 8 yaşındaki oğlunu trenin önüne itti. Anne, gara giren trenin altında kalmaktan son anda kurtulurken küçük oğlu onun kadar şanslı değildi...
FRANKFURT Garı’nda bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen Afrikalı bir kişi, 7. ve 8. peronda bekleyen anne ile oğlunu aniden gara hızla giren ICE yolcu treninin önüne itti. Anne ve oğlu rayların üzerine düştü. Kadın son anda rayların üzerinden kaçarak trenin altında kalmaktan kurtuldu.
BAŞKA BİRİNİ DAHA İTMEK İSTEDİ
Ancak küçük oğlu tonlarca ağırlıkta trenin altında kaldı ve oracıkta can verdi. Afikalı bu kez başka birisini daha trenin önüne itmek istedi. Ancak bu kez başarılı olamadı. Gardan kaçarak izini kaybettirmek isteyen saldırganı, yolcular kovaladı. Gardan çıkamadan yakalanan saldırgan polise teslim edildi. İlk sorgusu yapılan saldırganın kurbanlara bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.
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