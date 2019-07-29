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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: REUTERS-AP
29.07.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk trenin altında can verdi

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Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk trenin altında can verdi

Frankfurt Garı’nda, 40 yaşındaki bir Afrikalı, anne ile 8 yaşındaki oğlunu trenin önüne itti. Anne, gara giren trenin altında kalmaktan son anda kurtulurken küçük oğlu onun kadar şanslı değildi...

FRANKFURT Garı’nda bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen Afrikalı bir kişi, 7. ve 8. peronda bekleyen anne ile oğlunu aniden gara hızla giren ICE yolcu treninin önüne itti. Anne ve oğlu rayların üzerine düştü. Kadın son anda rayların üzerinden kaçarak trenin altında kalmaktan kurtuldu.

Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk trenin altında can verdi

BAŞKA BİRİNİ DAHA İTMEK İSTEDİ
Ancak küçük oğlu tonlarca ağırlıkta trenin altında kaldı ve oracıkta can verdi. Afikalı bu kez başka birisini daha trenin önüne itmek istedi. Ancak bu kez başarılı olamadı. Gardan kaçarak izini kaybettirmek isteyen saldırganı, yolcular kovaladı. Gardan çıkamadan yakalanan saldırgan polise teslim edildi. İlk sorgusu yapılan saldırganın kurbanlara bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.

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