Afrika için 'fırsat kıtası' diyen Merkel, herkesi iş yapmaya çağırdı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika'nın geleceğin pazarı olduğunu söyledi ve Almanya'da ekonomiyle uğraşan herkesi, bu 'fırsat kıtası'ndan yararlanmaya çağırdı.
ALMANYA Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, partisinin gençlik teşkilatı Junge Union'un (JU) Kiel kentinde düzenlediği toplantıda konuştu. Mültecilerin yüzde 90'ının Afrika ve Asya kökenli olduğunu dikkati çeken Merkel, gelecekte Afrika'dan Avrupa'ya mülteci geçişinin daha da yoğunlaşacağını söyledi.
AFRİKA'YA YATIRIM TOPLANTISI KASIM AYINDA
Almanya ve Avrupa'nın buna hazırlıklı olmasının önemine işaret eden Merkel, ekonomi alanında faaliyet gösteren herkesi Afrika'da iş yapmaya çağırdı. "Afrika geleceğin pazarı. Harika gençleri var. Bırakın Afrika'yı sürekli bir problem kıtası olarak değil, fırsat kıtası olarak görelim" değerlendirmesinde bulunan
Merkel, Almanya'nın Afrika ülkelerine yatırım olanaklarını saptamak için kasım ayında bir toplantı düzenleyeceğini de kaydetti.
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