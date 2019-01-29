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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
29.01.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

‘Afrika domuz vebası’na 4.5 milyar dolarlık çit

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‘Afrika domuz vebası’na 4.5 milyar dolarlık çit

Fransa ile Danimarka, ‘Afrika domuz vebası’ ile mücadele etmek amacıyla sınırlarına 1.5 metre yüksekliğinde çit çekiyor.

FRANSIZ medyasında yer alan habere göre Paris yönetimi, Fransa-Belçika sınırındaki Ardennes bölgesinde yaban domuzlarının geçişini önlemek için çit çekme çalışmalarına başladı. ‘Afrika domuz vebası’na karşı alınan tedbirler doğrultusunda çitin yüksekliğinin 1.5 metre olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca, 200 avcının ‘domuzları avlamak’ amacıyla sınıra konuşlandırıldığı, şu ana kadar 21 vahşi domuzun avlandığı bildirildi.

‘Afrika domuz vebası’na 4.5 milyar dolarlık çit

DANİMARKA’DA DA BENZER ÖNLEMLER
Damimarka da ‘Afrika domuz vebası’nın yayılmasını önlemek için Almanya sınırına 70 kilometre uzunluğunda, 1.5 metre yüksekliğinde çit çekmeye başladı. Hayvan hakları savunucuları, 4.6 milyar dolara mal olacak bu kararı, vahşi yaşamı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ve Danimarka’da henüz var olmayan bir sorunu çözmek için ‘sembolik bir önlem’ olması nedeniyle eleştiriyor.
Geçen yıl Belçika Gıda Güvenlik Federal Ajansı (AFSCA) tarafından Fransa ve Lüksemburg sınırı yakınındaki Etalle bölgesinde iki yaban domuzunda ‘Afrika domuz vebası’ tespit edildiği açıklanmıştı. Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

VEBANIN TEDAVİSİ YOK
AB, Çin’den sonra dünyanın ikinci domuz eti ihracatçısı konumunu koruyor. Üye ülkeler Almanya, İspanya ve Fransa kıtanın önde gelen domuz eti ihracatçıları arasında yer alıyor. Avrupa’ya ilk kez 2007’de sıçrayan ve daha sonra 2014’te tekrar ortaya çıkan vebanın tedavisi bulunmuyor. Domuzlarda görülen veba, hayvanların ölümüne neden oluyor.

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