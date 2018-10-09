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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Arşiv
09.10.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

AFP’den yabancı yatırımcılara: Fiyatlar cazip, İstanbul’dan yalı alın!

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AFP’den yabancı yatırımcılara: Fiyatlar cazip, İstanbul’dan yalı alın!

Fransız haber ajansı AFP, yabancı yatırımcılara Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesiyle fiyatları cazip hale gelen İstanbul’daki yalıları kaçırmamalarını tavsiye etti. Ajans, Türkiye’ye gayrimenkul yatırımının vatandaşlığa geçişi de kolaylaştıracağına dikkati çekti.

FRANSA merkezli uluslararası haber ajansı Associated French Press (AFP), yabancı yatırımcılara İstanbul’da yalı almaları çağrısında bulundu. Dolar ve euronun, Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla İstanbul’da boğaza nazır tarihi yalıların fiyatlarının yabancı yatırımcılar için cazip hale geldiğini vurguladı. Yatırımcılara seslenen ajans, tarihi Osmanlı yalılarını överken, Türkiye’den gayrimenkul almaları halinde Türk vatandaşlığına geçişlerinin de kolaylaşacağına dikkati çekti.

AFP’den yabancı yatırımcılara: Fiyatlar cazip, İstanbul’dan yalı alın

60 YALI SATILIK
Türkiye’den iletişime geçtikleri gayrimenkul uzmanlarından boğazda 60 yalının satılığa çıkarıldığını yazan ajans, boğazdaki yalılara en çok talebin Körfez ülkelerinden geldiğini belirtti. Özelikle Katarlı yatırımcıların pazara hakim olduğunu aktaran AFP, yaşanan son ekonomik çalkantılar sonucu İstanbul’un Körfez yatırımcılar için cennete dönüştüğünü ifade etti.

AFP’den yabancı yatırımcılara: Fiyatlar cazip, İstanbul’dan yalı alın

FIRSAT DÖNEMİ
Yabancı yatırımcılar Türk lirasının yaşadığı hareketlenmeyi yakın zamanda aşacağına inanıyor. Fransız ajans, bu sebeple yabancı yatırımcıların bu fırsat dönemini iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

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