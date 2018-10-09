AFP’den yabancı yatırımcılara: Fiyatlar cazip, İstanbul’dan yalı alın!
Fransız haber ajansı AFP, yabancı yatırımcılara Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmesiyle fiyatları cazip hale gelen İstanbul’daki yalıları kaçırmamalarını tavsiye etti. Ajans, Türkiye’ye gayrimenkul yatırımının vatandaşlığa geçişi de kolaylaştıracağına dikkati çekti.
FRANSA merkezli uluslararası haber ajansı Associated French Press (AFP), yabancı yatırımcılara İstanbul’da yalı almaları çağrısında bulundu. Dolar ve euronun, Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla İstanbul’da boğaza nazır tarihi yalıların fiyatlarının yabancı yatırımcılar için cazip hale geldiğini vurguladı. Yatırımcılara seslenen ajans, tarihi Osmanlı yalılarını överken, Türkiye’den gayrimenkul almaları halinde Türk vatandaşlığına geçişlerinin de kolaylaşacağına dikkati çekti.
60 YALI SATILIK
Türkiye’den iletişime geçtikleri gayrimenkul uzmanlarından boğazda 60 yalının satılığa çıkarıldığını yazan ajans, boğazdaki yalılara en çok talebin Körfez ülkelerinden geldiğini belirtti. Özelikle Katarlı yatırımcıların pazara hakim olduğunu aktaran AFP, yaşanan son ekonomik çalkantılar sonucu İstanbul’un Körfez yatırımcılar için cennete dönüştüğünü ifade etti.
FIRSAT DÖNEMİ
Yabancı yatırımcılar Türk lirasının yaşadığı hareketlenmeyi yakın zamanda aşacağına inanıyor. Fransız ajans, bu sebeple yabancı yatırımcıların bu fırsat dönemini iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.
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