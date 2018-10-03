Afir 35’inci yaşını kutladı
1982 yılında Duisburg’da kurulan Afir (Anatolische Folklore im Ruhrpott), 35 kuruluş yılını Hırvatistan, Suriye, Bolivya ve Kore’den katılan topluluklarla Duisburg Şehir Tiyatrosunda kutladı. Afir’in yöneticisi Ali Oğuz Bozkurt “Dördüncü kuşak Türklere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
ALMANYA’nın Duisburg kentinde 1982 yılında Türk halk müziği ile halk oyunlarını buradaki kuşaklara aktarmak ve Almanlara tanıtmak için kurulan Afir (Anatolische Folklore im Ruhrpott) 35’nci yaşını kutladı.
Duisburg Şehir Tiyatrosunda geniş bir davetli topluluğunun katıldığı kutlamada Anadolu’nun birçok yöresinden oyunların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden topluluklar da gösteriler yaptı. Afir ekipleri ile Hırvastistan, Suriye, Bolivya ve Kore’den topluluklar davetlilere güzel bir gece yaşattı. Weltmusik Bigband - Transorient Orchestra ile solistleri de türkülerle geceye eşlik etti.
DÖRDÜNCÜ KUŞAĞA ULAŞTIK
Afir yöneticisi Ali Oğuz Bozkurt, “35 yıldır büyük bir keyif ve sorumlulukla Afir maceramız sürüyor. 35 yıldır kendi başımıza, kimseye bağlı olmadan, elimizden geldiğince Yaşar Kemal’in ‘Bin Çiçekli Bahçe’ dediği Anadolu’nun kültür değerlerini Almanya’ya taşıdık. Dördüncü kuşağa ulaşmanın gururuyla çalışmalarımızı sürdürmeyi umuyoruz” dedi.
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