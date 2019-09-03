‘AfD’ye giden oyları nasıl geri alırız?’
Yabancı ve İslam karşıtı AfD’nin, Almanya’nın Saksonya ve Brandenburg Eyaletlerinde pazar günü yapılan seçimlerden ikinci büyük parti çıkmasının yankıları sürüyor. Yeni tartışma konusu ise AfD’ye yönelik tutumun ve AfD seçmeni için kullanılan dilin değişmesi. Siyasi partilerin hedefi, AfD’ye kaptırdıkları seçmeni geri kazanmak.
AfD, aşırı sağ politikaları, İslam ve göçmen düşmanlığı nedeniyle rakip partiler tarafından dışlanıyor ve sürekli kınanıyor. Hiçbir parti AfD ile işbirliğine yanaşmıyor. Hiçbir parti temsilcisi AfD ile yasal zorunluk dışında aynı platformu paylamak bile istemiyor. Ancak AfD’nin pazar günü Saksonya ve Brandenburg’da yapılan eyalet seçimlerinde sandıktan ikinci güç olarak çıkması, partiye ilişkin tutumlara yönelik ilk özeleştirileri de beraberinde getirdi. Federal Meclis Başkanvekili ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, AfD’ye yönelik tutumun değiştirilmesi gerektiğini savundu. Passauar Neuen Presse’ye konuşan Kubicki, AfD’nin aldığı yüksek oya dikkati çekerek şunları söyledi: “Bizim radikal olarak yürüttüğümüz partiyi dışlama politikası işe yaramıyor. Aksine daha büyük zarar veriyor. AfD’ye ve onun tüm seçmenlerine karşı daha açık ve iletişim içinde olmak zorundayız. Sevmediğimiz her şeye otomatik olarak ırkçı diye yafta yapıştıramayız. İnsanlar ödenebilecek konutlar, iyi bir ulaşım ağı ve kendi bölgesinin geleceği için perspektif istiyor.”
‘YENİDEN GÜVEN KAZANMALIYIZ’
Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht de parti yönetiminin tutumu nedeniyle AfD’ye seçmen kaptırdıklarını söyledi: “AfD seçmenini genel bir söylemle ırkçı olarak nitelemek, daha önce bize oy vermiş olsa bile partiyle arasına mesafe koymasına yol açıyor. Geçmişte bize oy veren seçmenle aramızda mesafe olması, AfD’nin işini kolaylaştırıyor.”
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil da AfD’ye kaptırılan seçmeni yeniden kazanmak için çözüm odaklı yeni bir politikanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Klingbeil, “Siyasetin görevi ve sorumluluğu, biz dahil tüm partiler için de geçerli olan, güveni yeniden kazanmak olmalı” dedi.
Brandenburg’da sandıktan birinci çıkan SPD ve Saksonya’da en yüksek oyu alan CDU, yeni kuracakları koalisyon hükümetleri için AfD ile hiçbir şekilde işbirliği yapmayacaklarını ve görüşemeyeceklerini açıklamışlardı. Her iki eyalette de AfD ana muhalefet görevi yürütecek.
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