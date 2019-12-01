AfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu
GeriAvrupa AfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
01.12.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

AfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu

Aşırı sağcı AfD’nin yeni eş genel başkanları Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Jörg Meuthen ve Federal Meclis (Bundestag) Üyesi Tino Chrupalla oldu.

Braunschweig kentindeki Volkswagen Salonu’nda 10. AfD Genel Kurulu düzenlendi. Yapılan seçimde Meuthen 592 delegenin yüzde 69.18’inin oyunu alarak yeniden eş genel başkan seçildi. Chrupalla da delegelerin yüzde 54.51’inin oyuyla diğer eş genel başkan oldu. Yeniden aday olmayan 78 yaşındaki Alexander Gauland de Chrupalla’yı destekledi.

AfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu

AŞIRI SAĞ PROTESTO EDİLDİ
AfD’nin genel kurulu yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Genel kurul, aşırı sağ karşıtlarınca Braunschweig kentinde düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Yürüyüşü düzenleyen ‘Aşırı sağa karşı birlik’ tarafından yapılan açıklamada, genel kurulun gerçekleştiği Volkswagen Salonu’nun önünden kent merkezine kadar yapılan yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

AfD’nin yeni eş genel başkanları Meuthen ve Chrupalla oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle