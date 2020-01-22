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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.01.2020 - 15:48,Son Güncelleme:/

AfD’nin seçim kampanyalarına destek vermiş

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AfD’nin seçim kampanyalarına destek vermiş

Alman televizyon kanalı NDR’nin araştırmalarına göre, Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı neonazi Stephan Ernst, 2018 Hessen eyalet seçimlerinde aşırı sağcı AfD’nin seçim kampanyalarında aktif görev aldı.

AfD Kassel İlçe Teşkilatı Başkanı, polise giderek, Stephan Ernst’in kampanyalarda AfD’ye verdiği desteği anlattı. Katil zanlısının bugüne kadar sadece bir AfD gösterisine katıldığı ve partiye bağış yaptığı sanılıyordu. Ancak AfD üyelerinin polis ifadeleri zanlının AfD içinde aktif çalıştığını gösteriyor. İfadelere göre Ernst, seçim afişlerinin asılmasında da çalıştı, seçim toplantılarına da aktif olarak katıldı.

 

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