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Avrupa
BERLİN
13.12.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

AfD’nin Meclis başkan vekili adayı Podolay yine seçilemedi

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AfD’nin Meclis başkan vekili adayı Podolay yine seçilemedi

AfD’nin Federal Meclis başkan vekili adayı 73 yaşındaki Paul Viktor Podolay, son yapılan seçimde 197 oyla yine seçilemedi. Üçüncü kez girdiği seçimde Podolay için, 355 milletvekili ‘hayır’ derken 36 milletvekili ‘çekimser’ oy kullandı.

MECLİS’te 91 milletvekiline sahip olan Yabancı karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti’nin (AfD) adayı Podolay, Meclis iç tüzüğü gereği bir daha aday olamayacak. Meclis iç tüzüğü Meclis Başkanvekilliği için bir milletvekilinin en fazla üç kez aday olmasına izin veriyor. AfD 2017 yılında yapılan genel seçimler sonrasında Federal Meclis’e girmeyi başarmıştı. O tarihten beri ise Meclis başkanlığı için dört aday çıkaran aşırı sağcı partinin dört adayı da seçilemedi.

4 ADAYI DA KAZANAMADI
Podolay dışında milletvekilleri Albrecht Glaser, Mariana Harder Kühnel ve Gerold Otten de seçimlerde başarısız olmuştu. Adaylarına karşı milletvekillerinin antidemokratik tavır sergilediğini savunan AfD, dilerse yeni bir aday daha çıkarabilecek. Ya da Meclis başkan vekilliği hakkından vazgeçecek.

 

 

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