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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.09.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

AfD’nin başbakan adayı seçim öncesi gazetecileri tehdit etti

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AfD’nin başbakan adayı seçim öncesi gazetecileri tehdit etti

Gelecek ay yapılacak Thüringen seçimlerinde AfD’nin başbakan adayı olan Björn Höcke, ZDF kanalı ile röportaj için buluştu. Röportaj sürerken soruları ve cevapları beğenmeyen Höcke’nin basın danışmanı röportajın baştan yapılmasını istedi. Kabul edilmeyince bu kez olaya Höcke dahil oldu. Höcke, kanalı ve gazetecileri tehdit etti.

ALMANYA’da son yapılan eyalet seçimlerinde oylarını oldukça artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin sağ kanat lideri Björn Höcke, önümüzdeki ay yapılacak Thüringen Eyalet seçimlerine partisinin başbakan adayı olarak girecek. Seçimler öncesi Alman İkinci Kanalı ZDF ile ‘Berlin direkt’ programı için buluşuldu. Erfurt kentinde çarşamba günü planlanan röportaj için taraflar stüdyoda biraraya geldi. Röportaj başladıktan 10 dakika sonra Höcke’nin basın danışmanı sorulardan ve Höcke’nin verdiği cevaplardan rahatsız oldu ve müdahale etti.
Sözcü ZDF ekibine yönelik “Bizim röportajı baştan almak zorunda olduğumuzu söylemem gerekiyor. Sizin sorularınız onu duygusallaştırdı. Bu duygu hali televizyondan yayınlanamaz” dedi.

AfD’NİN BAŞKA BİR KARANLIK YÜZÜ
ZDF ekibi ise gelen talebi kabul etmedi. Basın sözcüsü ısrarcı olmasına rağmen ZDF, röportajı kesip yeni baştan yapılmasını reddetti. Daha sonra olaya Höcke dahil oldu. Höcke “Röportajı bitiriyoruz. Burada açıkça ortaya çıktı ki sizinle bir daha asla röportaj yapmayacağım” dedi. Gazeteciler Höcke’ye ‘Bu bir tehdit mi’ diye sordu. Höcke de bunun “Hayır bu bir söylem” cevabını verdi.
Federal Alman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Frank Überall, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada ZDF’li gazetecilerin tutumunun doğru olduğunu belirterek, “Höcke basın özgürlüğüne ve özellikle de sorgulayıcı gazetecilere yönelik aldığı tutumla AfD’nin başka bir karanlık yüzünü daha gösterdi” dedi.

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