AfD’lileri ‘Ayrımcılık yapıyorsunuz’ deyip restorana almadılar
Berlin’de ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bocca di Bacco restoran yöneticileri, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Parti yöneticilerinin rezervasyon isteğini reddetti. Restoran yönetimi, AfD üst düzey yöneticilerinin kendilerine masa ayrılmasını istediğini ancak kendilerinin masa ayırmayı kabul etmediklerini doğruladı. Münih’te de AfD’liler bir restorandan kovulmuştu.
AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen, partinin Federal Meclis Grup Eş Başkanları Alexander Gauland ve Alice Weidel ile Parti Genel Sekreteri Bernd Baumann Bocca di Bacco restoranında pazartesi akşamı bir araya gelmeyi planladı. Akşam yemeği yiyip son gelişmeleri değerlendirmeyi düşünen dört yöneticinin masa ayırma isteği ise restoran yönetimi tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine dört AfD’li meclis restoranında buluştu. Bu gelişmeyi de partinin Federal Meclis Grup Sözcüsü Christian Lüth, sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı ‘anti demokratik ve aptalca’ mesajıyla duyurdu.
İLK KEZ OLMUYOR
Restoran yönetimi, AfD yöneticilerinin kendilerinden masa ayırmasını istediğini ancak kendilerinin bu isteği AfD’nin insanları etnik kökenlerine göre ayırdığı ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle kabul etmediğini açıkladı. AfD’liler daha önce de restorana kabul edilmemişlerdi. Geçen kasımda Münih’teki ‘Goldenen Bar’ restoranına arkadaşlarıyla giden AfD Bavyera Eyalet Meclis Grup Başkanı Katrin Ebner Steiner, restorandan kovulmuştu.
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