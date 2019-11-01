AfD’liler yine hazmedemedi!
Almanya’nın Nürnberg kentinde her yıl geleneksel olarak ‘Noel Çocuğu’ seçilir. Bu yıl da gelenek sürdü ve seçim yapıldı. 17 yaşındaki Benigna Munsi, beş rakibini geride bırakarak ‘Noel Çocuğu’ seçildi.
SEVİNÇTEN havalara uçan genç kız, mutluluğunu da bu sözlerle anlattı: “Ölçüsüz çok mutluyum. Mega mutluyum. Tüm rakiplerim çok iyiydi. Her biri de benim gibi seçilebilirdi.” Annesi Alman, babası Hintli olan Benigna, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce konuşabiliyor. Ancak aşırı sağcı AfD genç kızın ‘Noel Çocuğu’ seçilmesini hazmedemedi. AfD’liler, sosyal medya hesaplarından Benigna’nın dış görünümüyle ilgili nefret dili kullanarak mesajlar paylaştı. AfD’nin Münih yerel teşkilatı, “Noel Çocuğu fotoğraflarda altın renkli olarak bilinir” paylaşımı yaptı. Ardından, Almanların tıpkı Kızılderililer gibi ileride yok olabileceğini ima eden AfD’liler, “Nürnberg yeni bir ‘Noel Çocuğu’na sahip oldu. Bir gün biz de Kızılderililer gibi olacağız” mesajı paylaştı.
Benigna’ya destek veren çok sayıda vatandaş da AfD’nin ırkçı paylaşımlarına tepki gösterdi. Bzı sosyal medya kullanıcıları, “İnsan Nürnberg’in ‘Noel Çocuğu’nu sadece tebrik etmeli” paylaşımında bulunurken, başka bir sosyal medya kullanıcısı da AfD’lilere, “Ne kadar güzel gülen bir Noel Çocuğu” paylaşımında bulundu.
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