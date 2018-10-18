AfD’li vekillerin çoğu istihbaratın takibinde
Bavyera’da ilk kez seçime girip 22 milletvekiliyle eyalet meclisine giren AfD’yle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Meclise giren AfD’li vekillerin neonazi örgüt ve çevrelerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle ihtihbarat tarafından takip edildiği belirlendi.
ALMANYA’nın Bavyera Eyaleti İstihbarat Teşkilatı sözcüsü, Münih’te yayınlanan Münchner Merkur gazetesine yaptığı açıklamada, Bavyera’da meclise giren AfD’lilerle ilgili önemli bilgiler verdi. Sözcünün açıklamasına göre ilk kez meclise giren çok sayıda AfD’li milletvekilinin aşırı sağcı örgütler, İslam düşmanı ve bugünkü Almanya’yı tanımayan ‘İmparatorluk Vatandaşı’ çevrelerle bağlantısı var. Bu vekiller aynı zamanda Anayasa düşmanı olarak eyalet istihbarat teşkilatı tarafından da izleniyor.
Şimdi milletvekili seçilen bu kişilerin istihbarat tarafından takibine devam edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Eyalet istihbarat sözcüsü bu konuyu incelediklerini söyledi. Milletvekillerinin izlenmesi çok sıkı kurallara bağlı. İstihbarat tarafından izlenen bu milletvekillerinin kimlikleri de açıklanmadı. Almanya’da neonazi grup ve örgütlerin ağırlık kazanmaya çalıştığı aşırı sağcı AfD içinde takip edilenlerin sayısının bu yıl daha da arttığı belirtildi. Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı da AfD’nin istihbarat tarafından takip edilip edilmemesini tartışıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle