AfD’li vekiller Meclis’i böyle terk etti
Almanya’nın Bavyera Eyalet Meclisi’nde çarşamba günü düzenlenen nazi kurbanlarını anma toplantısına, aşırı sağcı AfD’lilerin salonu terk etmesi damgasını vurdu.
BAZI AfD milletvekilleri, İsrail Kültür Cemiyeti Münih Başkanı Charlotte Knobloch konuşurken tepkiyle ayağa kalkarak, salonu terk etti ve yaklaşık 10 dakika içeri gelmedi. Charlotte Knobloch konuşmasında doğrudan AfD’yi hedef alarak, demokratik partileri demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Knobloch, “Bugün burada bir parti bu değerleri hiçe sayıyor ve nazi rejimini zararsız gösteriyor. Aşırı sağcı çevrelerle bağlantı kuruyor” dedi.
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