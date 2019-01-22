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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraf:AFP
22.01.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

AfD’den milletvekili olacak polislere uyarı: Başbakan adayından uzak durun

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AfD’den milletvekili olacak polislere uyarı: Başbakan adayından uzak durun

Alman polis sendikası, istihbarat teşkilatının AfD’nin Thüringen eyalet başbakan adayı Björn Höcke’yi şüpheli olarak takibe alması üzerine AfD’den milletvekili olmak isteyen polislere ‘Höcke’den uzak durun’ uyarısı yaptı.

ALMANYA’da bu yıl Bremen, Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde parlamento seçimleri yapılacak. Thüringen ve Saksonya’da aşırı sağcı AfD’nin sandıktan birinci çıkabileceği tahmin ediliyor.
AfD’nin her geçen gün oyunu artırdığı Thüringen eyaletinde partinin başbakan adayı Björn Höcke, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından şüpheli olarak takibe alındı. Höcke’nin aşırı sağ söylemleri ve tutumu sonucu istihbarat tarafından şüpheli bulunması, 190 bin üyesi ile Avrupa’nın en büyük polis sendikası olan Alman polis sendikasını da harekete geçirdi. Sendika yönetimi, AfD’nin listesinden aday olacak polis memurlarına Höcke’den uzak durmaları konusunda uyarı yaptı.

AfD’den milletvekili olacak polislere uyarı: Başbakan adayından uzak durun

YEMİNE SADIK KALINMASI
Thüringen eyalet parlamentosu milletvekilliği için şimdiye kadar beş polis memuru başvuru yaptı. Önümüzdeki dönemde bu sayının artması bekleniyor. Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow aday olacak ve bu partide çalışacak polis memurlarına “Her memur anayasaya bağlı kalacağına ilişkin yemin etti. Bu yeminin gereği yerine getirilmesi gerekir. Yemin yasalar karşısında bağlayıcı. Benim aday olacak polis memurlarından beklentim Höcke ve onun liderliğini yaptığı partinin sağ kanadından uzak durmaları” çağrısı yaptı.

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